18. Türk Tarih Kongresi başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Atatürk'ün talimatlarıyla 1932 yılında başlatılan Türk Tarih Kongreleri Türk tarihinin en önemli hadiselerinin aydınlatılmasına büyük katkılar sağlamış, ülkeler ve insanlar arasındaki kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine de fevkalade olumlu hizmetlerde bulunmuştur" dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen 18. Türk Tarih Kongresinin açılışı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı konuşmada, “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu eski başkanlarından Prof. Dr. Sadık Tural, 'Mazi ile bağlantısını kesmiş bir cemiyet hafızasını kaybetmiş insana benzer' derken esasen fevkalade isabetli bir tespitte bulunarak tarih bilincini milletin, milli benliğin, milli kültürün ve onlar için olmazsa olmaz bir unsur olduğunun altını çizmektedir. İşte 'Milli benliğe sahip çıkmayan milletler başkalarının avı olur. Medeniyet öyle bir ateştir ki ona yabancı kalanları yakar, mahveder' diyen Atatürk'ün talimatlarıyla 1932 yılında başlatılan Türk Tarih Kongreleri tam da bu bilinçle işlev görmüştür, Türk tarihinin en önemli hadiselerinin aydınlatılmasına büyük katkılar sağlamış, ülkeler ve insanlar arasındaki kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine de fevkalade olumlu hizmetlerde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

"Küresel emperyalizme karşı ortak bir duruş sergilenmeli"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ise konuşmasında, Türk Tarih Kurumu'nun kurulduğu günden bu yana Türk tarihinin hemen her alanında önemli ve değerli araştırmalara imza attığını vurguladı.

Türk ve İslam dünyasının zorlu ve çalkantılı bir dönemden geçtiğini söyleyen Örs, "İnsanlıktan zerre kadar nasibi olmayan küresel emperyalizm ve vahşi kapitalizm dünyanın her yerinde yine Müslüman kanı dökmekte milyonlarca insanı yerinden, yurdundan etmektedir" diye konuştu.

Türk milletinin, sömürgeci ve işgalcilere karşı tarihin her döneminde gereken cevabı vererek milli şeref ve haysiyetini korumayı daima bildiğini ifade eden Örs, "İşte bugün de bütün Türk ve İslam dünyası, şanlı tarihinden hız ve kuvvet alarak basit ihtilafları ve anlaşmazlıkları bir kenara koymak suretiyle yeniden bir araya gelmeli, küresel emperyalizme karşı ortak bir duruş sergilemeli, sadece Türklerin ve Müslümanların değil dünyadaki bütün mazlum milletlerin kurtuluş umudu olmak için çalışmalıdır" açıklamasında bulundu.

"Türk Tarih Kurumu olarak amacımız milletimizin ve geçmişteki devlet ve devlet adamlarını öncelikle yazmak, yazdırmak kamuoyuyla paylaşmak olmuştur"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise konuşmasında, tarih biliminin birinci konusunun devlet ve devlet adamları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Devlet adamları ve devletimiz geçmişten günümüze insanı merkez yaparak hem kendi insanını hem öteki insanı yaşatmayı vazgeçilmez bir gaye edindi, bunu da tarihi icraatlarla dünyaya gösterdi, göstermeye de devam etmektedir. Türk Tarih Kurumu olarak amacımız milletimizin ve geçmişteki devlet ve devlet adamlarını öncelikle yazmak, yazdırmak kamuoyuyla paylaşmak olmuştur. Bu doğrultuda Türk Tarih Kurumu araştırmalar yaptırıp kitaplar yayınlamaktadır. Atatürk'ün kurumu kurduğundan bugüne kadar yayınlanan kitapların sayısı 2 bini geçmiştir. Belleten'in 1937'den bugüne 294. Sayısını tamamlamaktayız."

Türk Tarih Kurumu'nun çözüm bekleyen bazı tarih konularını gündeme alıp sonuca bağlamaya çalıştığını ifade eden Turan, “Ermeni meselesinde olduğu gibi Türk tarihine yapılan bühtan ve iftiralar kurumumuzca cevaplandırılmaya çalışılmaktadır” dedi.

Turan, kongrede yerli ve yabancı bilim adamlarınca 700'e yakın bildiri sunulacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kongre Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansıyla devam etti.

29 ülkeden 800 bilim insanı katılacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 1-5 Ekim tarihlerinde 18. kez düzenlenecek olan Türk Tarih Kongresi, Türk ve dünya tarihinin önemli konularının konuşulacağı 164 oturuma ve 7 sergiye ev sahipliği yapacak.

29 ülkeden 800 bilim insanının katılacağı kongre, katılımcı sayısı ve içerik zenginliği bakımından son yıllarda düzenlenen tarih kongrelerin en kapsamlısı olacak. 1 Ekim'de Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansıyla açılan kongrede, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. Yakup Mahmudov ve Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın konuşmacı olduğu açılış paneli düzenlenecek. Kongre, aynı gün öğleden sonra başlayacak oturumlarla dört gün boyunca halkın katılımına açık olarak devam edecek. 18'inci Türk Tarih Kongresi, kapsamlı sergilere ev sahipliği yapması bakımından da Türk Tarih Kongreleri geleneğini sürdürecek. Kongre süresince Ermeni meselesi, Kudüs, Hala Sultan, Bâcıyân-ı Rûm, engelsiz tarih ve haritalarla tarihe yolculuk temalı sergiler düzenlenecek.