18. Ulusal Çocuk Forumu TBMM’de düzenleniyor

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 81 ilden Çocuk Hakları Komitesi temsilcilerinin katılımıyla 18. Ulusal Çocuk Forumu, TBMM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Forumun açılışında konuşan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "TBMM olarak kuruluşumuzun başından itibaren çocuklara atfettiğimiz önemin göstergesi olarak yüce Meclisimizin kuruluşu olan ve Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutladığımız 23 Nisan gününü Atatürk’ün girişimiyle aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak ilan ettik. TBMM olarak çocukların geleceğimizin liderleri, ülkemizin ve Meclisimizin yarınları olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçten hareketle çocuk meclisleri, öğrenci meclisleri ve çocuk forumlarını Meclisimizde ağırlamaya ve onlara söz hakkı verip dikkatle dinlemeye, getirdikleri dinamik bakış açılarından faydalanmaya gayret ettik, ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise yaptığı konuşmada Avrupa Birliğinin verdiği sözleri tutmasını isteyerek, "AB, Türkiye’ye Suriyeliler konusunda vereceğini taahhüt ettiği desteğin, 3,3 artı 3 milyar avronun henüz sadece 800 milyon avrosunu sunmuş bulunuyor. Daha fazla Suriyeli çocuğun haklarına sahip bir şekilde hayat sürdürmesi için tüm dünyanın üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünyadaki çocukların aynı haklara sahip olduğunu ve tüm dünya çocuklarının eşit, adil bir şekilde yaşama hakkı olduğunu, savaşların bir an önce son bulması umuduyla bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çocukların kendilerine ve geleceklerine yönelik söz söyleme hakkı vardır. Bu alanlara ilişkin karar alma mekanizmalarında bu fırsatın kendilerine sunulması gerekir" ifadelerini kullandı.