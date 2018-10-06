18'inci Türk Tarih Kongresi tamamlandı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 1-5 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 18. Türk Tarih Kongresi sona erdi.

Yurt içinden ve yurt dışından 800'ü aşkın tarihçiyi bir araya getiren kongrenin kapanış oturumunda, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Öz, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nden Prof. Dr. Yakup Mahmudov, Bakü Devlet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemil Hasanlı ve Çağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Engin Oba tarafından kongreye ve Türk tarihçiliğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Yapılan değerlendirmelerde Bozkırdan Akdeniz'e, Balkanlar'dan Hindistan'a uzanan Türk tarihinin ayrıntılarıyla ele alındığı oturumlarla diğer milletlerin tarihinin yazımı için de önemli bir iş yapıldığına dikkat çekilirken, kongrenin öğrenciler ve akademisyenler tarafından gördüğü ilgiden duyulan memnuniyet dile getirildi. Değerlendirme konuşmalarında ayrıca, tarihin yanında dil, edebiyat, felsefe ve sosyoloji alanlarında da kıymetli bildirilerin sunulduğu kongrenin, katılımcı sayısı ve ilmi seviye bakımından başarılı bir organizasyon olduğu ifade edildi.

Dört gün boyunca Türk tarihinin çeşitli dönemleri ile iktisat tarihi, bilim ve teknoloji tarihi, kültür ve medeniyetler tarihi gibi 22 farklı alanda 164 oturumun gerçekleştirildiği, 750'nin üzerinde bildirinin sunulduğu 18. Türk Tarih Kongresi, çok sayıda sergiye de ev sahipliği yaptı. Türk Tarih Kurumu'nun hazırladığı ve Atatürk, Hala Sultan, Bâcıyân-ı Rûm, Hacı Bayrâm-ı Veli, Kudüs konularında önemli belge ve görsellerin sergilendiği 10 tematik serginin yanı sıra Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Belgelerle Ermeniler Tarafından Yapılan Katliamlar” sergisi de kongre boyunca ziyaret edildi. Etkinlikte, düzenlemesi ve metin tashihleri Türk Tarih Kurumu Arşivi'nden Semiha Nurdan tarafından yapılan, Doç. Dr. Sıddık Çalık'ın harita koleksiyonundan 75 adet haritanın gösterildiği “Haritalarla Tarihe Yolculuk” sergisi ile Semih Karabillioğlu tarafından hazırlanan “Engelsiz Tarih” sergisi de ziyarete açıldı.