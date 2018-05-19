19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Gölbaşı’nda kutlandı

Çelenk töreniyle başlayan programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü günün anlamını belirten konuşma yaptı. Atatürk Sahil Parkı’nda yapılan 19 Mayıs kutlama programı halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk’e cevabı öğrencilerin hep bir ağızdan okuması ile devam etti.

19 Mayıs programı Polis Akademisi bando ekibinin sunumu, step gösterisi, jimnastik gösterimi ve ödül töreninin ardından Alper Dinçer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından bayrak gösterisi sunumu katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Okul sporları sezonunda voleybol genç kız kategorisinde dereceye giren okullara ödüllerini Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, okul sporları sezonunda genç erkek kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve voleybol genç erkeklerde ise dereceye girenlere ödüllerini Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık verdi.

19 Mayıs Atatük’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı programına Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Başsavcısı Ali Çalık, Gölbaşı Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, CHP İlçe Başkanı Bülent Elikesik, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, İYİ Parti İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, birim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.