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19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımında son aşamaya gelindi

Başkent’e yapılacak yeni stat için yıkımına başlanan Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda yıkımın son aşamalarına gelindi.

Başkent'e yapılacak yeni stat için yıkımına başlanan Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda yıkımın son aşamalarına gelindi. Stadın ışık direkleri ayaklarından kesilerek yıkıldı.


Ankara 19 Mayıs Stadyumu'ndaki çalışmada ilk olarak VIP tribünü tarafındaki koltuklar sökülmeye başlanmış, koltuklar kaynaklarla kesilerek tribünlerden ayrılırken, maraton tribünündeki iki adet çatıda yıkım işlemine geçilmişti. Hızla ilerleyen yıkım çalışmalarında bugün de ışık direklerine geçildi. Işık direkleri alınan tedbirler sonrası kesme makinasıyla ayaklarından kesilerek yıkıldı. Metrelerce yükseklikteki ışık direkleri hızla yere çakıldı. Stadın yıkım çalışmalarını üstlenen firma yetkililerinden alınan bilgiye göre yaklaşık 1 ay sonra hafriyat toplama işlemine geçileceği öğrenildi.

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