1955 model itfaiye aracı Altınköy Açık Hava Müzesinde

Altındağ Belediyesi Bakım Onarım ve İkmal Şube Müdürlüğü’ne bağlı personeller tarafından bakımı ve tamiri yapılan itfaiye aracı, yeniden dizayn edildi.

Altınköy’e yerleştirilen 1955 model itfaiye aracı, Bolu Dörtdivan’dan getirildi. İtfaiye aracı üzerinde yaklaşık 1 ay çalışan belediye personeli, bu emektar ve eski aracı hurda olmaktan kurtardı. Tepeden tırnağa işlem gören itfaiye aracının kaportasından motoruna, lastiklerinden boyasına, su haznesinden pasta cila ve zımparasına kadar her şey özenle tamir edildi.

Olası bir yangına müdahale edecek duruma getirilen itfaiye aracı, artık kullanıma hazır hale getirildi. Kırmızı görüntüsü, siren lambaları ve itfaiyeyi temsil eden 110 numaralı plakasıyla Altınköy Açık Hava Müzesindeki yerinde yıllara meydan okuyan itfaiye aracı, özellikle çocukların ilgi odağı haline geldi.