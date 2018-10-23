Ankara Kalkınma Ajansı'nın organizasyonundaki Ankara'nın geleneksel el sanatları, somut olmayan kültürel mirası ve şehir kimliğini yansıtan “ 2.Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması” için başvurular yarın başlıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) işbirliğiyle düzenlenen "2.Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması” için başvurular yarın başlıyor. Cam Ürünleri, Tekstil Ürünleri, Takı, Diğer Tasarım Ürünler (bakır, seramik, çini, deri, ahşap vb. malzemeler kullanılarak üretilen ve yukarıda sayılan kategorilerin dışında kalan diğer el sanatları ürünleri) olmak üzere katılıma açık olan yarışmaya katılım için coğrafi sınırlama bulunmuyor.

Yarışmaya katılım sağlayacakların 22 Mart 2019 tarihine kadar Ankara Kalkınma Ajansı resmi web sitesinde (www.ankaraka.org.tr ) bulunan online başvuru formunu doldurarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya ilişkin detaylara Ajansın web sayfasından ulaşılabilecek.

Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; birinci olan yarışmacı 8 bin TL, ikinci olan 4 bin TL, üçüncü olan yarışmacı da 2 bin TL ödülün sahibi olacak. Sonuçlar, seçici kurul değerlendirmesinin ardından Ankara Kalkınma Ajansı web sitesi, sosyal medya hesapları ve basın yoluyla duyurulacak.

Yarışmanın amacı, Ankara'da geleneksel olarak icra edilen el sanatlarından ve bölgeye ait malzemelerden faydalanarak, modern tüketicinin ihtiyaçlarına uygun ürünlerin tasarımı ve üretimi. Aynı zamanda yarışma ile Ankara'da tasarımın gücünü artırmak, el sanatları alanında özgün fikirlerin ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Yarışmanın Ankara'nın ve Ankara kültürünün tanıtımına olumlu katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık “Ankara Kalkınma Ajansı olarak bu sene ikincisini düzenlediğimiz yarışmayı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Tasarımı ve kültürü gündelik hayata katmaya yönelik projelere devam edeceğiz” dedi.