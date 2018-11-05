2. Uluslararası Latin Amerika ve Karayip Film Festivali başladı

Çankaya Belediyesinin katkılarıyla Latin Amerika ülkelerince düzenlenen '2. Uluslararası Latin Amerika ve Karayip Film Festivali', Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Latin Amerika ve Karayip Film Festivali' Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını etkinliğin bu yılki koordinatörlüğünü üstlenen Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Gradilone yaptı. Latin Amerika ve Karayip ülkeleri olarak, film festivalinin ikincisini düzenlemekten memnun olduklarını, farklı ülkelerin çok değerli sinema eserlerini Türk izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Gradilone, Çankaya Belediye Başkanına destek ve işbirliği için de teşekkür etti.

“Dost ve kardeş ülkelerle etkinliklerin sayısını artırmaya kararlıyız”

Gabriel Garcia Marquez, Victor Jara, Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Frida Cahlo ve Paulo Coelho ile sanatın evrensel değerlerine renk katan Latin Amerika Kültürünün beyaz perdeye yansıtılmasının Latin Amerika sinemasının köşe taşlarından olduğunu dile getiren Başkan Taşdelen, "Ankara'nın kalbinde, kültür ve sanatın başkenti olma iddiası ile çalışmalarımızı hayata geçirirken, dost ve kardeş ülkelerin temsilcileriyle Ankara'daki büyükelçiliklerle ortak kültürel etkinliklerin sayısını ve niteliğini artırma konusunda kararlıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başlayan Festivalin ilk günü 'Waste Land' adlı Brezilya filmi izleyicilerle buluştu. Festivalin ayrıntılı programına ise www.cankaya.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.