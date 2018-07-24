20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Umut güzel bir şeydir. Ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa, her türlü enerjimizi sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı diliyorum" dedi.

Dönemin yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Gökalp’in katılımıyla yeni sistemin ilk öğretmen atama töreni gerçekleştirildi. 20 bin öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanlığında bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenliğin bilgelik gösteren bir meslek olduğunu ifade etti. Bilginin görgüye dönüşmesinin önemine değinen Selçuk, "Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz" şeklinde konuştu.

"Güvencemiz sizsiniz"

21’inci yüzyılın beklentisine cevap vermenin önemini vurgulayan Bakan Selçuk, "Örneğin Çin’deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye’nin nüfusu kadar. Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum. Ama emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz sizsiniz. Ben sadece ve sadece Türkiye’deki tüm öğretmenlere güvenerek bunu söylüyorum. Eğer çocuklarımız için bir şey yapacaksak, işbirliğine gireceksek hep beraber bunu tutup kaldırmamız lazım. Bu sene 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirebiliyoruz. Umut güzel bir şeydir. Ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa, her türlü enerjimizi sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı diliyorum" temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından bilgisayardan kura yöntemiyle atama yapıldı. 20 bin öğretmen hangi şehirde hangi okulda atanacağını beklerken törenin başlamasıyla heyecan daha da arttı. En fazla atama Şanlıurfa’ya gerçekleşti. Öğretmenlerin atandıkları yerleri öğrenmeleriyle salonda büyük alkış ve çığlıklar koptu. Kimi öğretmenler yanlarında gelen ailelerine sarılıp ağlarken kimi öğretmenler de gözyaşları içinde yakınlarını arayarak müjdeli haberi verdi.

Saat 13.00’dan itibaren tüm sonuçlar erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ikgm.meb.gov.tr adresinden yapılacak duyuru ile sonuçlar, atama.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.