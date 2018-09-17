2018-2019 öğretim yılı Yenimahalle'de başladı

Çiğdemtepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Aytaş Usta İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Yaşar, okul müdürü ve öğretmenlerle sohbet ederek, okulun sıkıntıları ve genel eğitim, öğretim sistemindeki aksaklıkların giderilmesi açısından neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Öğrencileri ilk eğitim gününde yalnız bırakmayan Fethi Yaşar, çocuklara okul çantası, defter, kalemlik, kırtasiye seti ve beslenme çantası hediye etti.

“Eğitime Yenimahalle'den tam destek”

Yenimahalle'nin hiçbir mahallesini ayırt etmeden çocukların huzur ve mutluluğu için her okula hizmet götürüldüğünün altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Öncelikle 2018-2019 öğretim yılının ailelerimize, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Sizler geleceğimizin planlayıcılarısınız. Sizin yetiştirdiğiniz bu çocuklar ileride ülkemizin barış ve huzuru dolu günler görmesinde söz sahibi olacaklar. Bir yerel yönetici olarak yetki alanımızda olmamasına rağmen göreve geldiğim günden beri gerek sizlerin, gerekse çocuklarımızın temiz ve huzurlu okullarda yetişmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Okullarımızın boya, temizlik gibi genel ihtiyaçlarının yanında sosyal ve kültürel alanlarda çocuklarımızın eksik kalmaması için hazırladığınız projelere destek veriyoruz. Çocuklarımız özel okul, devlet okulu ayrımı olmaksızın eşit eğitim görsün, temiz ve güvenli okullarda yarınlara hazırlansın istiyoruz” dedi.

Müdür ve öğretmenlerden Yaşar'a teşekkür

Başkan Yaşar'a okullarına yaptığı destek ve hizmetlerden ötürü çiçek takdim eden Şehit Aytaş Usta İlkokulu Müdürü Hümeyra Akdoğan, “Okulumuza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum. Okulumuzun duvarlarından, spor salonuna kadar tadilat ve tamiratlarının yapılmasında Yenimahalle Belediyesi'nin çok büyük desteği söz konusudur. Şahsım ve öğretmenlerim adına kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesini Başkan Yaşar kesti

Okul ziyaretinin ardından Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yükseliş Koleji'nin açılışına katılan Başkan Yaşar, açılış kurdelesini keserek öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere başarılar diledi. Başkan Yaşar, “Böylesine köklü ve eski bir okulun ilçemizde eğitim hayatına başlaması bizim için gurur verici bir husustur. Bu okullardan mezun olup, günümüzde ülkenin sanat ve siyaset alanında söz sahibi olan birçok insan bulunmaktadır. Sizlerin de ülkemize fayda sağlayacak bireyler yetiştirmenizi temenni ediyor, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.