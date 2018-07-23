2018 K-Pop Türkiye Finali Yenimahalle’de yapıldı

Kore pop kültüründen beslenen k-pop, bu yılın Türkiye finalini Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen festivale K-Pop hayranı insanlar katıldı.

2018 K-Pop World Festival, ön elemelerden başarıyla geçen 10 vokal ve 12 dans ekibinin mücadelesine sahne oldu.

Festivalin galipleri DivaMansion ve Beyza Nur Yaldız

Festival sonunda yarışmanın kazananları dans performans kategorisinde DivaMansion, vokal kategorisinde ise Beyza Nur Yaldız oldu. İlk 3 sıraya giren yarışmacılar, ödüllerini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi’nin elinden aldı.

Sanat etkinliklerinde ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Fethi Yaşar, “Kültür ve sanat toplumların kaynaşması ve barış içerisinde yaşaması için tamamlayıcı bir unsurdur. Bugün burada Kore Büyükelçiliği’nin gerçekleştirdiği bu festivale ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti geçmişten beri Kore Cumhuriyeti ile kardeş ilişkiler içerisindedir. Bu ilişkinin devamlılığı için katkı sunmaktan gurur duyuyorum” dedi.