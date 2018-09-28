“2018 Türkiye Tayland Karşılıklı Kültür Yılı” kutlamaları başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘2018 Türkiye Tayland Karşılıklı Kültür Yılı' kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen program hakkında, “Bugün imzaladığımız ‘Niyet Beyanı' ülkelerimiz arasındaki kıymetli dostluğun gelecek nesiller tarafından daha güçlü bir şekilde sürdürülmesine yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir” dedi.

Türkiye ile Tayland arasında diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle ilan edilen ‘2018 Türkiye Tayland Karşılıklı Kültür Yılı' etkinlikleri Ankara Cüneyt Gökçer Sahnesinde düzenlenen ‘Tayland Kültür Tanıtım Gecesi' ile başladı. Tayland kültürünün renkli görüntülerle yansıtıldığı geceye Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Tayland Kültür Bakanı Vira Rojpojchanarat ile Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke arasında kültür, sanat ve turizm ilişkilerinin arttırılmasının önemine vurgu yapan Bakan Ersoy, önümüzdeki kasım ve aralık ayları içerisinde sahne gösterileri, fotoğraf ve el sanatları sergileri, Türk mutfağı günleri, Türk filmleri haftası ve arkeoloji seminerleri ile Bakanlın Türk kültürünü Tayland'a taşıyacağını söyledi.

Türkiye ile Tayland arasında diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla imzalanan Niyet Beyanı'nın iki ülke arasındaki dostluğun gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir adım olduğuna işaret eden Ersoy, “Bugün imzaladığımız ‘Niyet Beyanı' ülkelerimiz arasındaki kıymetli dostluğun gelecek nesiller tarafından daha güçlü bir şekilde sürdürülmesine yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir” dedi.

Türkiye'deki etkinliklerin 27 Eylül ile 7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, Tayland'a özgü kültür ve sanat değerlerinin tanıtımının Ankara, İzmir ve İstanbul'da yapılacağını kaydetti.