2018’de mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 23.6 düşüş

6 düşüş sağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması ve kamu vicdanın rahatlatılması kapsamında, asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilerek sokakta polisin görünürlüğü artırıldı. 81 ilde İl Emniyet Müdürlüklerince okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda, şüpheli şahısların kontrol edilerek bulunmasına yönelik eş zamanlı "güven ve huzur" uygulamaları yapıldı. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi için uzman personelden oluşan, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirlikleri kuruldu.

Evden hırsızlık olayında yüzde 23 düşüş

Bu yılın ilk 3 ayı içerisinde mal varlığına karşı yoğun olarak meydana gelen yankesicilik olayında yüzde 30.6, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 29.6, oto hırsızlığında yüzde 30.1, evlerden hırsızlıkta yüzde 23, yağma olayında yüzde 13.6, otodan hırsızlıkta yüzde 24.9 ve dolandırıcılık olaylarında yüzde 5.1 oranında düşüş meydana geldi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 23.6 düşüş

Bir önceki yılın ilk 4 ayına göre, mal varlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında, alınan önleyici polislik hizmetleri, araç gereç ve teknik donanımında yapılan iyileştirmeler sonrası yüzde 23.6 oranında düşüş sağlandı. Mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranında ise yüzde 4.1 artış meydana geldi.