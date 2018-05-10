2018’in en özel mezunları

Bu yıl 12. sınıfı bitiren 17 öğrenci diplomalarını aldı.

Ali Gültekin Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinin mezuniyet töreninde mehteran takımından seymen gösterisine, defileden tiyatro gösterisine kadar birçok etkinlik hazırlayan öğrenciler, programa katılanlar tarafından yoğun alkış aldı. Mezuniyet törenine Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdür Rahmi Güney, Mamak Belediye Meclis Başkan Vekili Faruk Gültekin de katıldı.

Başta engelliler olmak üzere tüm Mamaklılar için önemli sosyal projelere destek verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Akgül, "Birçok okul programına katılıyorum ama bu program gerçekten çok özel ve anlamlı. Bundan 15 yıl öncesine kadar bu özel çocuklarımız evden dışarı çıkamıyordu. Bugün ise eğitimden sosyal hayata kadar birçok konuda yapılan düzenlemelerle birlikte hem engeller kaldırılıyor hem de bu bireylerin neler yapabileceği gözler önüne seriliyor. İlçemizde şuan 9 tane özel eğitim kurumu bulunurken bu sayı her yıl artmaya devam ediyor. Bizlerde daha neler yapabiliriz düşüncesiyle hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Engelli bireylerin sosyal hayata katkı sağlamaları adına bugüne kadar birçok yenilik getirildiğini ifade eden Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Fırsat verildiğinde bu özel çocuklarımızın neler yapabildiğini görüyoruz. Tıpkı bugün bizler için hazırlamış oldukları gösteri gibi” dedi.