2018’in son sergisi Tenzile Erdoğan’da açıldı

Yüzlerce üründen oluşan yıl sonu sergisine, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, eşi Zeliha Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Talepler bizi motive ediyor

Sergi açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Aile merkezlerimizin sayısını her geçen yıl artırıyoruz. Sizlere hizmet için sunduğumuz bu mekanlara gösterdiğiniz teveccüh bizleri daha da motive ediyor” dedi.

Yüzlerce eser sergilendi

Tenzile Erdoğan Aile Merkezi yılsonu sergisinde dikiş nakıştan alüminyum rölyefe, ahşap boyamadan perspektife, iğne oyasından şiş dantele kadar yüzlerce ürün sergilendi. Kursiyerlerin yıl boyunca özverili çalışmalar neticesinde hazırladıkları ürünlerden bazıları satışa sunulurken bazıları da hatıra olarak saklanacak.