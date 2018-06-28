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28 Haziran 2018 22:06

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 80 - Ukrayna: 66

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımı, taraftarı önünde Ukrayna’yı konuk etti.

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 80 - Ukrayna: 66

28 Haziran 2018 22:06

Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 80-66 mağlup etti.



Salon: Ankara


Hakemler: Aleksandar Glisic xxx, Tomislav Vovk xx, Aleksandar Mlojevic xx


Türkiye: Scottie Wilbekin xxx 13, Doğuş Balbay xx 2, Cedi Osman xxxx 20, Metin Türen xxx 12, Metecan Birsen xx 2, Semih Erden xxx 7, Melih Mahmutoğlu xx, Ege Arar xx, Bariş Ermiş xx 3, Sertaç Şanlı xxx, Furkan Korkmaz xxxx 21, Göksenin Köksal xx


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Ukrayna: Eugene Jeter xx 7, Pustozvonov x, Lukashov xxx 10, Oleksndr xx 3, Bobrov x 2, Zaytsev xx 5, Kravlsov xxx 13, Riabchuck x, Pustovyi xx 4, Koniev x 2, Mishula x 3


Başantrenör: Levgen Murzin


1. periyot: 15-28 (Ukrayna lehine)


Devre: 51-40 (Türkiye lehine)


3. periyot: 61-51 (Türkiye lehine)




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