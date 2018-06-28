2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 80 - Ukrayna: 66

Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 80-66 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Aleksandar Glisic xxx, Tomislav Vovk xx, Aleksandar Mlojevic xx
Türkiye: Scottie Wilbekin xxx 13, Doğuş Balbay xx 2, Cedi Osman xxxx 20, Metin Türen xxx 12, Metecan Birsen xx 2, Semih Erden xxx 7, Melih Mahmutoğlu xx, Ege Arar xx, Bariş Ermiş xx 3, Sertaç Şanlı xxx, Furkan Korkmaz xxxx 21, Göksenin Köksal xx
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Ukrayna: Eugene Jeter xx 7, Pustozvonov x, Lukashov xxx 10, Oleksndr xx 3, Bobrov x 2, Zaytsev xx 5, Kravlsov xxx 13, Riabchuck x, Pustovyi xx 4, Koniev x 2, Mishula x 3
Başantrenör: Levgen Murzin
1. periyot: 15-28 (Ukrayna lehine)
Devre: 51-40 (Türkiye lehine)
3. periyot: 61-51 (Türkiye lehine)