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2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 79 - Karadağ: 69

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.

Tur I Grubu'ndaki ilk maçta Türkiye, sahasında Karadağ'ı 79-69 mağlup etti.



Salon: Ankara


Hakemler: Yohan Rosso, Marius Ciulin, Alexey Davydov


Türkiye: Scottie Wilbekin 2, Kartal Özmızrak, Doğuş Balbay 4, Cedi Osmanx 18, Metin Türen, Ersan İlyasova 17, Semih Erden 16, Melih Mahmutoğlu 2, Ege Arar 5, Sertaç Şanlı, Furkan Korkmaz 13, Hüseyin Göksenin Köksal 2


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Karadağ: Ognjen Carapic 1, Derek Needham 3, Suad Sehovic, Blagota Sekulic 1, Aleksa Popovic 7, Nemanja Radovic 8, Bojan Dubljevicx 22, Filip Barovic 8, Nicola Ivanovic 9, Petar Popovic 10, Nemanja Djurisic, Milic Starovlah


Başantrenör: Zvezdan Mitrovic


1. Periyot: 26-18 (Türkiye lehine)


Devre: 45-37 (Türkiye lehine)


3. Periyot: 60-56 (Türkiye lehine)

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