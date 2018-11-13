2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tuz tüketimine yönelik olarak, "Günlük tuz tüketimimiz kişi başı 12 gramdan 10 gramın altına düşse de henüz Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği 5 gramın iki katıdır. Bu seviyeyi düşürebilmek için gıda sektörüyle birlikte tuz azaltma yol haritamızı oluşturduk” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katıldı ve sunum yaptı. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve hizmet birimlerinin sayısını arttırmanın yanında nitelikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine de önem vermediğini belirterek, "Bu hizmetleri şu anda 894 hastane, 7 bin 950 aile sağlığı merkezi, 2 bin 700'e yakın 112 acil sağlık istasyonu ve önemli bir eksiği tamamladığına inandığımız 171 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile sunmaktadır. Bakanlığımızın gelecek vizyonu doğrultusunda şehir hastanesi/üniversite işbirliği ile oluşturulacak mükemmeliyet merkezleri, kaliteli ve özellikli sağlık hizmetleri ile Ülkemizi uluslararası sağlık turizminin ve sağlık eğitiminin önemli markaları arasına sokacaktır. Hekim sayımızı OECD ülkeleri ile karşılaştırdığımızda nüfus başına düşen hekim sayısının düşük olduğu dikkat çekmektedir. 100 bin kişiye 351 hekimin düştüğü OECD ortalamasına karşı ülkemizde 186 hekim düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Obezite merkezlerinin standartlarını belirlediklerini kaydeden Bakan Koca, “Mevcut 34 Obezite Merkezine 2019 yılında 30 tane daha eklemeyi hedefliyoruz. Obezite Merkezleri Bilim Komisyonu oluşturduk. Obezite Merkezlerinin açılış, işleyiş ve yürütülmesine ilişkin ‘Usul ve Esasları' hazırlayarak çalışacak personelin eğitimlerini tamamladık” şeklinde konuştu.

Diyabet ile ilgili olarak ise Bakan Koca, “Kronik hastalıklar konusunda en önemli sorunlarımızdan biri de diyabettir. Diyabet sıklığında OECD ülkeleri arasında maalesef 2. sıradayız. Diyabette artış eğilimini Türkiye Diyabet Kontrol Programı ile 2025'e kadar durdurmayı hedefliyoruz. Diyabetle mücadelede etkinliğimizi artırmak için hekim, hemşire ve diyetisyenlere yönelik rehberler hazırladık. Hastalarımızın kendi yönetimlerini daha iyi yapabilmeleri için açtığımız Diyabet Okullarımızdan diploma alan hasta sayısı 2018'de 51 bin'e ulaştı. Etkin mücadelenin en önemli ayağı Diyabet farkındalık eğitimleri olup hizmet içi eğitim ve halk eğitimleri, okul eğitimleri ile farkındalık düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. Sağlıklı hayat merkezlerinde diyabet hastalarının yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik faaliyetler yürütülecek, aile hekimlerince risk grubundaki tüm nüfus taranarak diyabet tanısı almamış hastalar tespit edilecek ve bunların birinci basamakta takipleri sağlanacaktır. Sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından biri düzenli fiziksel aktivitedir. Yürütülen farkındalık çalışmaları, kamu spotları, teşvik programları ile hareketliliği arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın sağlıklı beslenme kavramını benimsemeleri için çalışıyoruz. Okul kantinlerinde besleyici değeri düşük gıdaların satışını engellediğimiz gibi küçük çocukların reklam baskısından kurtarılması için de düzenlemeler yaptık. Bunların daha etkin kontrolü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul Gıdası logosu ile okullarda satışı yapılabilecek gıdaları belirliyoruz, bu sayede çocuklar ve aileler hangi gıdaların daha sağlıklı olduğu konusunda kolay karar verebileceklerdir. Beslenme Dostu Okul Programı devam ediyor. 2017'de yaklaşık 5 bin olan beslenme dostu okul sayımızı 9 bin 500'e çıkardık.”

Tuz tüketiminin azaltılması programını yürüttüklerine dikkat çeken Bakan Koca, “Günlük tuz tüketimimiz kişi başı 12 gramdan 10 gramın altına düşse de, henüz Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği 5 gramın iki katıdır. Bu seviyeyi düşürebilmek için gıda sektörü ile birlikte tuz azaltma yol haritamızı oluşturduk. Bunu lokantalarda da gerçekleştirmek üzere ilgili sivil toplum örgütü ile çalışıyoruz” dedi.