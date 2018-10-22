24-25 Ekim tarihleri arasında '150. Yılında Şüra-yı Devletten Danıştaya' sempozyumu düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ile Danıştay Başkanlığı iş birliğiyle 24-25 Ekim tarihleri arasında '150. Yılında Şûrâ-yı Devletten Danıştaya' başlıklı bir uluslararası sempozyum düzenleniyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ile Danıştay Başkanlığı iş birliğiyle 24-25 Ekim tarihleri arasında ‘150. Yılında Şûrâ-yı Devletten Danıştaya' başlıklı bir uluslararası sempozyum düzenleniyor. 1868 yılında Şüra-yı Devlet adıyla kurulan Danıştayın 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan sempozyumda, Danıştayın dünü ve bugünü tarihsel süreç içerisinde karşılaştırmalı olarak ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan açılış töreninde, Prof. Dr. İlber Ortaylı da bir konferans verecek. Sempozyumda düzenlenecek olan diğer oturumlara ise Danıştay Başkanlığı ev sahipliği yapacak.

İki gün sürecek olan sempozyum, ‘Şüra-yı Devletten Danıştaya Tarihsel Süreç', ‘Yabancı Ülke Uygulamalarında Danıştayın Danışma ve İnceleme Fonksiyonu' ve ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Danıştay'ın Danışma ve İnceleme Fonksiyonu' başlıklı oturumların ardından, Danıştay Üyesi Mürteza Güler ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık'ın katılımıyla düzenlenecek olan değerlendirme oturumuyla sona erecek.