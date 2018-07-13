Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 13:11

2.5 milyar TL’lik ‘naylon fatura’ operasyonu

Ankara’da yaklaşık 2.

2.5 milyar TL’lik ‘naylon fatura’ operasyonu

13 Temmuz 2018 13:11

5 milyar TL değerinde ‘naylon fatura’ denilen sahte fatura düzenleyen 1 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli firmalar adına düzenlenen sahte faturaların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ankara’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda ismi öğrenilemeyen bir mali müşavir gözaltına alınırken, adreste arama yapıldı. Aramada, çok sayıda dosya ele geçirildi. Öte yandan çeşitli firmalar adına düzenlenmiş yaklaşık 2.5 milyar değerinde sahte fatura ve çok sayıda boş fatura ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edilirken, şahsın toplamda 51 firmayla çalıştığı tespit edildi. Öte yanda ekiplerin firmalar üzerindeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç