2.5 milyar TL’lik ‘naylon fatura’ operasyonu

5 milyar TL değerinde ‘naylon fatura’ denilen sahte fatura düzenleyen 1 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli firmalar adına düzenlenen sahte faturaların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ankara’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda ismi öğrenilemeyen bir mali müşavir gözaltına alınırken, adreste arama yapıldı. Aramada, çok sayıda dosya ele geçirildi. Öte yandan çeşitli firmalar adına düzenlenmiş yaklaşık 2.5 milyar değerinde sahte fatura ve çok sayıda boş fatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edilirken, şahsın toplamda 51 firmayla çalıştığı tespit edildi. Öte yanda ekiplerin firmalar üzerindeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.