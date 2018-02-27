"26.yılında Uluslararası Hocalı Sempozyumu” başladı

Yılında Uluslararası Hocalı Sempozyumu” başladı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nun Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TİKA, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Pursaklar Belediyesi ve Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği ile birlikte düzenlediği Yılında Uluslararası Hocalı Sempozyumu” Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesinde bulunan Milli İrade Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Programın açılış konuşmalarını Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başdanışman Yardımcısı Bahruz Hasanov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı-Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Amasya Milletvekili Haluk İpek, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği Başkanı Ahmet Baba yaptı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, 20. yüzyılın Türk ve Müslüman coğrafyası için pek çok acıya sahne olduğunu belirttiği konuşmasında, sömürgeci güçlerin hırslarının neden olduğu acıların tekrar yaşanmaması için birlik ve beraberliği sağlayarak hareket etmenin önemine değindi. Örs, bu tür anma törenlerinde konuya duygusal yaklaşmaktan ziyade sömürgecilerin önünün kesilmesi için aklı öne çıkararak somut ve akılcı tedbirlerin alınmasının gerektiğini ifade etti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan konuşmasında, Selçuklu ve Osmanlı idaresindeyken barış ve nizamın hüküm sürdüğü bölgede yakın dönemde yaşanan sorunların ortaya çıkışında Avrupalı devletlerin rolüne değindi. Avrupalı devletler tarafından dünyaya servis edilen mikro milliyetçilik sonucunda yaygınlaşan terör fikirlerinin yakın dönemde bölgede pek çok soruna yol açtığını dile getiren Turan, geçmişte Asala’nın, bugün ise PKK ve PYD’nin Türkiye’ye karşı bilinçli bir kuşatmanın aracı olarak kullanıldıklarını dile getirdi. Turan, Hocalı’dan önce Anadolu ve Kafkasya topraklarında gerçekleştirilen diğer katliamlara sessiz kalan dünya kamuoyunun 26 yıl önce Hocalı ’da yaşanan katliam karşısından da sessizliğini korumasının utanç verici olduğunu ifade etti.

26 yıl önce yaşanan katliamın yerli ve yabancı kamuoyuna anlatılması için tarihçi, hukukçu, siyaset bilimcilerin konuya dair çalışmalarını sunacağı sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından bilim insanları katılıyor.