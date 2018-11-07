27 bini aşkın kitap Türkiye'nin dört bir yanında

Belediye, 2018-2019 eğitim yılının başlamasıyla 7 bine yakın kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesinin yılın başından itibaren Kars'tan Edirne'ye, Siirt'ten Çorum'a gönderdiği kitap sayısı 27 bine ulaştı.

Belediye, 2018-2019 eğitim yılının başlamasıyla 7 bine yakın kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesi yılın başından itibaren Kars'tan Edirne'ye, Siirt'ten Çorum'a gönderdiği kitap sayısı 27 bine ulaştı.

Hizmetleri arasında eğitime öncelik veren Çankaya Belediyesi, okul tadilatından kitap kırtasiye dağıtımına, kütüphane hizmetinden okuma yazma kursuna birçok etkinliği bir arada devam ettiriyor. Vatandaşların bağışladığı kitapları toplayarak talepte bulunan köy okullarına, cezaevlerine, kütüphanelere gönderen Çankaya Belediyesi, konu eğitim olunca tüm imkanlarını seferber ediyor. Sosyal medya, mail, telefon, mektup gibi farklı iletişim yolları ile Çankaya Belediyesine ulaşan talepleri karşılıksız bırakmayan Belediye, türlerine göre ayırdığı kitapları talepte bulunan yerlere gönderiyor.

Daha çok kitapla okumaya teşvik

Okuma alışkanlığının bir gereksinim olduğunu vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kitap okumak; bilgi edinmek, stresi azaltmak, hafızayı iyileştirmek, kelime haznesini geliştirmek, analitik düşünme becerisi sağlamak gibi birçok faydası olan bir alışkanlıktır. Çocuklarımızın erken yaşta okuma alışkanlığı kazanması amacıyla Çankaya Çocuk Kitapları serisi basım ve dağıtımının yanı sıra her yaş grubundan insanımıza hitap edecek kitapları da kitaptan yoksun yerlere ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Bugüne kadar 400 bin kitap dağıttık.” diye konuştu.

Çankaya Belediyesinin 2018 yılının başından itibaren 27 bini aşkın kitabı çeşitli il, ilçe ve köylere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Taşdelen, özellikle köy okullarına kitap gönderirken kırtasiye setleri de eklediklerini belirtti.