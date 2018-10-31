28. Ulusal Patoloji Kongresi Ankara'da yapıldı

Patoloji Dernekleri Federasyonu ve Ankara Patoloji Derneği işbirliği ile Ankara'da 28. Ulusal Patoloji Kongresi düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda 27-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongreye Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen patoloji uzmanları başta olmak üzere 1000'i aşkın hekim, teknisyen/tekniker ve endüstri temsilcisi katıldı. Los Angeles Cedars-Sinai Hastanesi Laboratuvar Direktörü Prof. Dr. Serhan Alkan'ın konuşması ile başlayan kongrede 63 oturumda her türlü hastalığın ve özellikle kanserin patolojik tanısı ile ilgili güncel bilimsel bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Kongre kapsamında CERmodern'de de bir kokteyl düzenlendi. 29 Ekim'e denk gelen kongrede patologlar, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Pınar Ayhan'ın Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını anlatan müzikli gösterisini izlediler.

Kanser ikinci ölüm nedeni

Dünyada ve ülkemizde kanser hastalığı, ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Küresel olarak yaklaşık her 6, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanserden kaynaklanıyor. Kanserde tütün kullanımı, yüksek beden kütle indeksi (fazla kilolu ya da şişman olma), meyve ve sebzeyi az tüketme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol kullanımı başlıca risk faktörlerini oluşturuyor. Dünya nüfusunun süregelen artışı, yaşlanması ve kanser yapan ajanlara daha çok maruz kalmayla birlikte kanser sıklığındaki artış nedeniyle gelecekte kanser yükünde büyük artış öngörülüyor. Patologlar, ışık mikroskobu ile yaptıkları kanser tanısında artık daha ayrıntılı ve hasta tedavisine yön verecek yeni yöntemleri kullanıyorlar. Hedefe yönelik tedavi veya kişiselleştirilmiş tedavi adı verilen tedavilerin verilebilmesi için hastalardan alınan biyopsiler üzerinde yapılan patolojik incelemelerde hastadaki kanserin hangi tedavilere yanıt vereceğini önceden tespit edebilen belirteçler araştırılıyor.