3 bin kişi aynı sofrada buluştu

İki farklı nokta da düzenlenen yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar programına AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Akgül’ü tebrik etti

Binlerce kişinin aynı sofra etrafında toplanmasına vesile olan mahalle iftarlarıyla eski adetlerin yaşatıldığını kaydeden AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, "Her yıl Mamak’ın bütün mahallerinde düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşımızı aynı sofrada buluşturan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü tebrik ediyorum" dedi.

Sofralar sizlerle güzel

İftar sofralarında bir araya gelerek sadece oruç açmadıklarını aynı zamanda hasbihal ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bu tablo kardeşlik duygularının bir göstergesidir. Dedeler ve torunlar, komşular bir sofrada buluşuyor. Bu sofraları biz kuruyoruz ama sizler güzelleştiriyorsunuz" dedi.

İftar sonrası sürpriz ziyaret

İftar sonrası Gündoğdu ve Akgül, geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanan ve 24 saat gibi kısa sürede yaraların sarıldığı Boğaziçi Mahalle esnafına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İkili esnaf ziyareti sonrası ise Çayağzı Kasabası Derneği’ne geçerek çay içip mahalleliyle sohbet etti.