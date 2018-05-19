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19 Mayıs 2018 10:04

3 bin kişi aynı sofrada buluştu

Düzenlediği mahalle iftar programlarıyla binlerce vatandaşı bir araya getiren Mamak Belediyesi, ikinci iftar programını Misket, Boğaziçi ve Fahri Korutürk Mahalle sakinleriyle gerçekleştirdi.

3 bin kişi aynı sofrada buluştu

19 Mayıs 2018 10:04


İki farklı nokta da düzenlenen yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar programına AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.



Akgül’ü tebrik etti


Binlerce kişinin aynı sofra etrafında toplanmasına vesile olan mahalle iftarlarıyla eski adetlerin yaşatıldığını kaydeden AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, "Her yıl Mamak’ın bütün mahallerinde düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşımızı aynı sofrada buluşturan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü tebrik ediyorum" dedi.



Sofralar sizlerle güzel


İftar sofralarında bir araya gelerek sadece oruç açmadıklarını aynı zamanda hasbihal ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bu tablo kardeşlik duygularının bir göstergesidir. Dedeler ve torunlar, komşular bir sofrada buluşuyor. Bu sofraları biz kuruyoruz ama sizler güzelleştiriyorsunuz" dedi.



İftar sonrası sürpriz ziyaret


İftar sonrası Gündoğdu ve Akgül, geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanan ve 24 saat gibi kısa sürede yaraların sarıldığı Boğaziçi Mahalle esnafına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İkili esnaf ziyareti sonrası ise Çayağzı Kasabası Derneği’ne geçerek çay içip mahalleliyle sohbet etti.




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