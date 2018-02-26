‘3 Boyutlu Ders İçerikleri’ proje açılış toplantısı

Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu ortaklığında Avrupa Birliği (AB) hibe programı kapsamında gerçekleştirilen “Mesleki Eğitimde Etkileşimli 3 Boyutlu Ders İçerikleri ile Öğrenme ve Endüstriyel Uygulamaları” projesinin açılış toplantısı yapıldı.

“Mesleki Eğitimde Etkileşimli 3 Boyutlu Ders İçerikleri ile Öğrenme ve Endüstriyel Uygulamaları” projesinin açılış toplantısı ASO 1. OSB konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO 1. OSB Başkan Vekili Namık Kodaman, nitelikli eleman yetişmemesinin sanayinin en temel sorunlarından biri olduğunu belirterek, ”Sanayileşmenin gelişmesiyle beraber sanayicilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan nitelikli eleman sorunun çözüm yolu mesleki eğitimden geçmektedir” ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitimde derslere olan ilginin ve derslerdeki başarı oranının artırılması için teknolojinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Kodaman, “Mesleki eğitimde derslere olan ilginin ve derslerdeki başarı oranının artırılması için eğitimde yeni bir yöntem olan etkileşimli 3 boyutlu öğretim yöntemiyle mesleki ve teknik eğitimde öğrenilmesi zor pek çok konu, bu teknoloji sayesinde kolay anlatılabilir hale gelerek, öğrencilerimizin çok uzun süren konuların, çok kısa zamanda ve kalıcı şekilde, gerçeklik algısı oluşturularak öğrenmeleri sağlanacaktır” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçalp Özgen ise yaptığı konuşmada teknolojinin, hayatın her alanında önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Özgen, şunları kaydetti:

"Hayatımızın birçok alanında kullandığımız yeni ve akıllı teknolojiler sınıflarda, okullarda farklı uygulamalarla karşımıza çıkmaktadır. Eğitim kurumlarında kullanılan araç gereçlerin ve eğitim yöntemlerinin sürekli bir yenilenme süreci içinde olduğunu görüyoruz. ASO 1.OSB ile birlikte proje ortağı olduğumuz ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz projemizin ülkemize ve bölge sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyor, projede katlısı olan herkese teşekkür ediyorum.”

Toplantının sonunda katılımcılara sanal gerçeklik gözlüğü ile 3 boyutlu sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, ASO 1.OSB Başkan Vekili Namık Kodaman, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Karayiğit, ve bölgede yer alan çok sanayici katıldı.

Projenin amacı, ön lisans ve lisans eğitimi programlarında yer alan ve çoğunlukla sınırlı sayıda deney setleriyle ya da teorik olarak verilen hidrolik-pnömatik, mekatronik derslerinde kullanılmak üzere artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçekliğe (VR) dayalı ders içerikleri geliştirerek öğrencilere zamandan ve mekandan bağımsız eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmak, endüstri 4,0’a yönelik olarak gerçek üretim ortamı montaj, tamir ve bakım uygulamaları için artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe dayalı içerikler geliştirilerek üretim ortamında kullanılabilirliğini araştırmak.