3. Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Başlıyor

Kahramanmaraş Valiliği himayesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kahramanmaraşlılar Derneği öncülüğünde 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'nin üçüncüsü gerçekleştirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) etkinlik alanında düzenlenecek Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'nde Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların stantları yer alacak.

Kahramanmaraş ilinin kültürü, turizmi, ekonomisi, gelenek ve göreneklerinin her yönüyle tanıtılacağı tanıtım günlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, açtığı stantta ildeki değişim ve dönüşümü yansıtacağı gibi devam eden projeleri de ziyaretçilere tanıtacak. Birçok proje görselleriyle katılımcılara sunulacak.

27 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de açılışı yapılacak olan Tanıtım Günleri'nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi standında şehrin yöresel ve kültürel değerleri anlatılarak çeşitli ikramlar da takdim edilecek.

Dondurma, Yöresel Ürünler ve Meyan Şerbeti İkramı

Kahramanmaraşlı siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler, sporcular, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı etkinlik kapsamında sanatçılar 4 gün boyunca sahne alacak. Program dahilinde çeşitli stantlarda ziyaretçilere ikramlar yapılacak. Meşhur Kahramanmaraş dondurması, başta salça, biber, tarhana vb. olmak üzere şehrin çeşitli ürünleri ile meyan şerbeti de ziyaretçilere edilecek ikramlar arasında.

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek Ankara Kahramanmaraş Tanıtım Günleri 30 Eylül Pazar günü sona erecek.