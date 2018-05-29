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29 Mayıs 2018 11:41

3 mahalle aynı sofrada buluştu

Genç yaşlı, zengin yoksul demeden herkesi aynı sofra etrafında buluşturan Keçiören Belediyesinin mahalle iftarı bu kez Ufuktepe’ye kuruldu.

3 mahalle aynı sofrada buluştu

29 Mayıs 2018 11:41


Ufuktepe Pazar yerinde kurulan iftar sofrasında, Osmangazi, Kanuni ve Ufuktepe mahalleri sakinlerinin yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar da yerini aldı.


Başkan Ak, iftar öncesi masaları gezerek mahalle sakinleri ile sohbet etti ve “Hayırlı Ramazanlar” diledi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Mustafa Ak, 9 yıldır Keçiören’in mahallelerinde iftar sofrası kurduklarını ve iftar sevincini vatandaşlar ile birlikte yaşadıklarını belirterek, “Bu mübarek ayda Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin inşallah. Bu ay, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayıdır. Kimsesiz ve yardıma muhtaç olanlara yardım elini uzatarak, onları sofranızda misafir edin” dedi. Ak ayrıca tüm ümmetin birlik, beraberlik, huzur içinde yaşaması için dua isteyerek hayırlı bir şekilde bayrama erişmeyi diledi.


AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, “Mübarek Ramazan ayında Rabbim hepimize huzur, bereket içinde iftar açmayı nasip etsin” derken güçlü Meclis ve Türkiye’nin şahlanması için de seçimlerin önemine işaret etti.


İftardan sonra edilen duaya üç mahallenin sakinleri hep birlikte “Amin” dedi. Başkan Ak, alandan ayrılmadan önce vatandaşların ricasını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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