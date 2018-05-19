3 mahalleyi buluşturan iftarda Kudüs vurgusu

Yeşiltepe Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen iftara Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

11 ayın sultanı Ramazan’da herkese el uzatılması gerektiğinin altını çizen Başkan Ak, "Etrafınızdakilere bir ihtiyaçları olup olmadığını sorun" uyarısında bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik, Kur’an ayıdır. Bu ayda komşuluk, akrabalık hakkı da var, kimsesizleri unutmayın, bu ay içinde yapılan her şey misliyle bize geri dönüyor. Bizim el uzatamadıklarımıza siz yardım edin. Bu ayı hayır ve dua için iyi değerlendirin."

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen büyük Kudüs mitingini de hatırlatan Ak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Müslümanların ilk kıblesi Kudüs için İstanbul’da bir miting düzenledi. İsrail zulmü altındaki Filistinliler nedeniyle Ramazan’a biraz buruk ve yasla başladık. Orada şehit olanlar için ve zulmün bir an önce bitmesi için dua ediyoruz. Filistin’deki katliam sonrası İsrail’e karşı atılacak adımları belirlemek üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatından inşallah hayırlı bir sonuç çıkar" dedi.

Ak, İslam dünyasının birlik olması gerektiğinin altını çizerek, "İslam dünyası birlik olursa İsrail pervasız davranamaz. Eğer bir liderlik gerekiyorsa Cumhurbaşkanımız liderliği ile bu birliği sağlar" ifadelerini kullandı.

İftar öncesi 2 kızı ve annesiyle yaşayan kanser hastası Dilek Günaydın’ı (45) da ziyaret eden Ak, onları iftara davet etti. Yozgatlı annenin Kübra (6) ve Aleyna Mercan (9) adındaki kızlarına derslerini sorup hediyeler veren Başkan Ak, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak "Hayırlı Ramazanlar" diledi.