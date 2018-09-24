3. Pursaklar Esnafları Şenliği yapıldı

Pursaklar Esnafları Şenliği Şehit Salim Akgül Parkı Yarı Açık Amfi Tiyatroda gerçekleşti. Programda konuşan Başkan Selçuk Çetin, “İlçemizde hizmet veren esnafımıza teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

Şehit Salim Akgül Parkı Yarı Açık Amfi Tiyatro'da gerçekleşen 3. Pursaklar Esnafları Şenliği'ne AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti, MHP, CHP ilçe başkanları, PURESDER Başkanı Adem Oruç, esnaflar ve çok sayıda kişi katıldı. Programda hemşerilerine hitap eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Pursaklar'da hizmet veren esnaflarımıza teşekkür ediyorum. 2008'de hep birlikte burayı ilçe yaptık. Özgün projeler hayata geçirdik. Bu projelerimize her zaman destek oldunuz” dedi.

Çetin: “Şehri imar ederken nesli ihmal etmedik”

Pursaklar'ın büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğinin altını çizen Başkan Selçuk Çetin konuşmasında bugüne kadar yapılan hizmetlerden özet sundu. Türkiye'de ilklere imza attıklarını belirten Başkan Çetin şunları söyledi:

“Beldeyi ilçe yaptık. Şehri imar ederken neslin ıslahı için de büyük gayret gösterdik. Eğitimde, kültürde, sosyal alanda, sporda çok sayıda proje ürettik. Fiziki alanda da çok önemli yatırımlar yaptık. Hastane, yüzme havuzu, okullar, halı sahalar, spor salonları, kültür merkezleri, muhtarlık binaları, hükmet konağı, gençlik merkezi, sağlık ocakları gibi onlarca tesis yaptık. Türkiye'de ilk ve tek olan Nezaket Okulu'nu Pursaklar'da hayata geçirdik. Burada yavrularımıza adab-ı muaşeret eğitimi veriyoruz. Dede Torun Evleri kurduk. Dede torun arasındaki bağı güçlendirdik. Her yıl kitap okuma yarışmaları yaptık. Her yıl 20 bin kişiye 200 bin kitap okuttuk. İnşallah bu projelerimiz ilerleyen yıllarda katlanarak devam eder ve sizler de hayır dua edersiniz. Partime ve parti büyüklerimize, hemşerilerimize bize bu imkanı verdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah bu millete ve bu devlete zeval vermesin.”

Yeğin: “Pursaklar'da kıvanç duyuyoruz”

Gecede esnaflara teşekkür belgesi veren AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin yaptığı konuşmada Pursaklar'ın hızlı bir değişim gösterdiğini hatırlatarak, “15 sene önce 60 bin nüfuslu bir beldeden bugün 150 bine yakın nüfuslu bir ilçe haline gelen Pursaklar'la kıvanç duyuyoruz. Dövizdeki kötülüğü bahane eden ticaret erbaplarını gördüğümüz zaman Ahiliğin ne kadar kıymetli olduğunu ve bu kültürü yaşatmamızın gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Esnaflarımıza Rabbim bol kazançlar versin” dedi.

PURESDER Başkanı Adem Oruç da dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek katkılarından dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür etti. Programda 20 yıldır Pursaklar'da hizmet eden esnaflara teşekkür belgesi verilirken; Pursaklar Esnafları Futbol Turnuvasında final oynayan takımlara kupaları ve madalyaları verildi. Gecenin sonunda Tuğba Yurt, Şerif Saka ve Sevgi Petek konser verdi.