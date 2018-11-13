3. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumunda Türk-Alman ilişkileri ele alındı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu'nun katkılarıyla Almanya IKG Enstitüsü tarafından Türk-Alman ilişkilerinin son yüzyılının ele alındığı kapsamlı bir bilimsel toplantı düzenlendi.

Almanya'nın Würzburg kentinde 8-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen “III. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu” başlıklı toplantıya, Julius Maximilians Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Bavyera eyalet yöneticilerinden Jochen Lange, Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Ünal, Würzburg Üniversitesi Rektör Yardımcısı Barış Kabak, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi Prof. Eckard Pache ve IKG Enstitüsünden Dr. Latif Çelik tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarında, 20. yüzyılda yoğunlaşan Türk-Alman ilişkilerinin daha da kuvvetlenmesi için ortak bağların ve tarihin konuşulduğu bilimsel toplantılar düzenlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Türk Tarih Kurumu adına konuşan Prof. Mehmet Ali Çakmak ise yoğun programı nedeniyle etkinliğe katılamayan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'ın katılımcılara selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Kurumun ilk dönemlerinden bu yana Türk-Alman ilişkilerine dair çok önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Kurumun, bir kısmını Alman araştırmacılarla birlikte gerçekleştirdiği bu faaliyetleri, benzer çalışmalarla gelecekte de sürdürmek yönündeki kararlılığını dile getiren Çakmak, Türk-Alman ilişkilerinin dönüm noktalarına değindi. Birinci Dünya Savaşı ve Almanya'ya işçi göçü gibi gelişmelerle birlikte Türk-Alman birlikteliğinin hızlandığını belirten Çakmak, ilişkilerin çok daha eskiye dayanan, derin bir tarihi arka planı olduğunu kaydetti.

Açış konuşmalarının ardından Türk-Alman ilişkilerinin çok yönlü olarak ele alındığı oturumlara geçildi. Birinci Dünya Savaşı'na müttefik olarak giren iki ülke açısından savaşı bitiren Mondros ve Versay Anlaşmalarının 100. yıl dönümünde düzenlenen sempozyumda, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde Türk-Alman ilişkilerinin dinamiklerini belirleyen gelişmelerin irdelendiği 20'den fazla oturum düzenlendi. İki ülke arasında yürütülen iş birliği projelerinin, göç, uyum ve kültürel etkileşim konularının da konuşulduğu sempozyum kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yıldız Sarayı koleksiyonundaki fotoğraflardan derlediği Türk-Alman İlişkileri Sergisi de ziyarete açıldı.