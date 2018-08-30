30 Ağustos Zafer Bayramı Kızılcahamam’da coşkuyla kutlandı

Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, Kızılcahamam Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki törenin ardından Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra protokol üyeleri Şehit Fatih Duru Parkı’na geçerek, Şehit Anıt Ağacına ziyarette bulundu. İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından vatan için canını veren bütün şehitlerimize dua edilerek program sona erdi.

Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Cumhuriyet Savcısı Serkan Celbek, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Belediye Meclis Üyeleri Kemal Öztürk, Songül Ergelen, İbrahim Yıldız, Durali Uygun, Adem Emin Atakul, Hamis Tüfekçi, Murat Can, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Seher Erol Çelik, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.