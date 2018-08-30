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30 Ağustos 2018 13:18

30 Ağustos Zafer Bayramı Polatlı’da coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Polatlı’da coşku ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Polatlı’da coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2018 13:18


Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlenen törene Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet İbiş, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkan ve üyeleri, asker, şehit aileleri, gazileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, diğer askeri ve mülki erkan katıldı.



Cumhuriyet Meydanı ve Şehitlik Anıtına çelenkler konuldu


İlk tören Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Polatlı Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk anıtına sunuldu; saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.


Zafer Bayramı törenlerinin ikinci bölümünde Sakarya Şehitliğinde tören düzenlendi. Buradaki törende de protokol üyeleri Şehitlik Anıtına çelenkleri sundu; saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan Şehitlik Anıtı Şeref Defterini imzaladı.


Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet İbiş Hükümet Konağında tebrikleri kabul etti.




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