30 yıl sonra komutanlarıyla buluştular

İskenderun’daki Akçay Topçu Taburu 4. Batarya’sında 1987’de askerlik görevini yapan 21 asker, 30 yıl sonra sosyal medyadan buldukları komutanlarıyla buluştu. Emekli Albay Hüseyin Avni Güner ile Ankara’da buluşan askerler, askerlik günlerini yad etti.

Askerleri ile 30 yıl sonra bir araya gelen Emekli Albay Hüseyin Avni Güner ise şöyle konuştu:

“1987 yılında İskenderun’daki Akçay Topçu Taburu’nda 4. Batarya Subayı olarak ilk görevime başladım. İlk görev yerimde ilk göz ağrılarım, bu askerlerimdi. Onlarla çok büyük işler başardık. Bir birlik komutanının büyük işler başarabilmesi için neler yapması gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini, askerin ruhuna nasıl hitap etmesi gerektiğini bu askerlerimle öğrendim. Bir birliğin başarısı, sadece komutana ait değildir. Birliğin başarısı, eri, subayı, astsubayı ile varsa, uzman çavuşu ile hep beraber, aynı yumruğu atabilmek için, aynı şeyi düşünerek bu işi yapmaktır.”

“En büyük tecrübemi bu birlik sayesinde kazandım” diyen Emekli Albay Güner, “Aynı zamanda, bir insanın ne olduğunu, zor şartlar altında neler hissettiğini, o insana ne şekilde bir harekette bulunmak gerektiğini, ne şekilde bir yardımda bulunmak gerektiğini, bir komutan olarak onların bu ruhiyesini düşünüp tedbir alarak, hem bunları hem de vazifeyi başarabilmek için ne gibi bir tarz izlememiz gerektiğini burada öğrendim. Bundan sonraki askerlik hayatımda da birçok birlikle çalıştım. O askerlerimle de yine aynı şekilde, beni arayan, soran askerlerim oldu. Demek ki doğru yoldaydım, doğru işler yaptım. Benden sonra gelen komutanlara da bu tecrübeleri aktararak, kendi birliklerinde daha iyi görev yapabilmeleri için, daha iyi muharebe edebilmeleri için, askerin ruhunu okuyarak, onlarla aynı şeyleri düşünerek görev yapabilmelerinin yollarını onlara anlattım” şeklinde konuştu.

“Bu asker Türk Milleti’nde yaşadığı sürece, Türk Milleti’nin sırtı hiçbir zaman yere gelmez”

Emekli Albay Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir komutanın tam 30 yıl önce görev yapmış olduğu askerlerini burada, bu kadar kalabalıkla bir araya getirip böyle bir ortamı yakalayabilmesi her komutana nasip olmaz. Bu ortamı yakaladığım için çok mutluyum. Allah onlardan razı olsun. Allah onların yüzünden güneşi, sırtından rüzgarı, tarlasından yağmuru eksik etmesin. Allah hepsine uzun ömürler versin. Onlar sayesinde ben, hayatımı çok farklı yönde geliştirme imkanı buldum, TSK’da erken terfiler aldım, zamanında büyük işlere imza attım.” Güner, birliğiyle başarılarının temel nedeni ise şu sözlerle açıkladı:

“Türk askerini tanıdım. Türk askerini tanımak ve onları muharebede en iyi şekilde kullanabilmek için Türk askerinin ne olduğunu hissettim. Allah diğer komutanlara da nasip etsin. Ben şuna inanıyorum; Bu asker, bu şekilde Türk Milleti’nde yaşadığı sürece, Türk Milleti’nin sırtı hiçbir zaman yere gelmez. Yeter ki askerimizi anlayalım, ruhunu hissedelim ve onları yönlendirmesini bilelim.”

Sosyal medyadan buldular

Güner, buluşmayı ise şu sözlerle anlattı:

“Daha önce beraber görev yaptığımız Türkay Çavuşumuz, önce sosyal medyadan beni buldu. ‘Komutanım’ dedi, ‘Biz diğer arkadaşlarla, 4. Batarya olarak irtibata geçtik. Sizinle de uygun göreceğiniz bir yerde buluşup eski günleri yad etmek istiyoruz.’ Çok memnun olacağımı ve benim için bir onur olacağını söyledim.”