3.5 aylık bebek Muhammed yatağında ölü bulundu

5 aylık bebekleri Muhammed, sabah yatağında ölü bulundu.

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1007’inci Sokak üzerindeki gecekonduda yaşayan Suriyeli Azadi çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 3.5 aylık Muhammed, sabah yatağında hareketsiz halde bulundu. Bebeğin nefes almadığını fark edince yıkılan Azadi çifti, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulunurken, Muhammed Azadi’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Suriyeli çiftin 4 yıl önce Türkiye’ye geldiği ve baba Muhanned Azadi’nin hurda toplayarak geçimini sürdürdüğü öğrenildi.