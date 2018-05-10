Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Arıstan Kabikenov, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in Haziran ayında yapacağı ziyaret öncesi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara’da beraberindeki heyetle Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’i ziyaret etti. Nazarbayev’in ziyaretinde 35 Türk yatırımcı ile anlaşma imzalayacaklarını vurgulayan Kabinekov, 5 yıl içinde aralarında Türk firmalarının da bulunduğu 140 yabancı şirketin Kazakistan’a 50 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceğini açıkladı. Kazak-Türk Sanayi Odası’nın hazırlıklarını tamamladıklarını da söyleyen Kabinekov, “Ankara sanayiini ve ASO’nun önemini çok iyi biliyoruz. Birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Yabancı yatırımcılara sağladığımız imkanları görmeleri için ASO yönetimini ve üye sanayicileri Kazakistan’a bekliyoruz” dedi.

“Kardeş Türkiye güçlü bir ülke” diyen Kabinekov, Kazakistan’ın da hitap ettiği pazara ve komşularına bakıldığında Türk yatırımcıları için sağlam bir ekonomi üssü olduğuna dikkat çekerek, “Kazakistan’da tarım, hayvancılık, gıda, madencilik gibi sektörlerde işbirliği ve yatırım imkanları var. Çeşitli teşvikler uyguluyoruz. Yatırım tutarı belli miktarları aşan firmaların bütün alt yapı hizmetlerini yapıyoruz. Ayrıca, 10 yıl gelir vergisi muafiyeti, 8 yıl emlak vergisi muafiyeti, 5 yıl da gümrük vergisi muafiyeti sağlıyoruz” diye konuştu.

ASO Başkanı Özdebir de, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolar civarında olduğuna hatırlatarak, “İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Bunun için tüm şartlar mevcut. Ankara Sanayi Odası olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek Kazakistan ile ticari ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Kamu ihtiyaçları başta olmak üzere Kazakistan’daki her türlü talebin bildirilmesini isteyen Özdebir, “Dünya standardında mal ve hizmet üreten üyelerimizle bu talepleri karşılamaya hazırız. Üyelerimizin kaliteli üretimini gördükten sonra Kazakistan’da üretim de kendiliğinden gündeme gelecektir. Oraya gelmeye, iş yapmaya, ticaret hacmini geliştirmeye talibiz. Üyelerimizi Kazakistan’la tanıştırmaya hazırız. Yeter ki taleplerinizi iletin” diye konuştu.

Ziyarette Kazak Yatırım Ajansı temsilcileri de yabancı yatırımcılara sağlanan imkanlarla ilgili bilgi verdiler.