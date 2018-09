4. Dünya Göçebe Oyunları 2020’de Türkiye’de düzenlenecek

Dünya Göçebe Oyunları 2020 yılında Türkiye’de düzenlenecek. Kırgızistan’da yapılan 3. Dünya Göçebe Oyunlarının kapanış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen yatırımlarla bir spor ve organizasyon ülkesi haline gelen Türkiye, bu değerli organizasyon vesilesiyle göçebe kültürünü korumak ve tanıtmaktan da gurur duyar. İlimiz, töremiz, birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun” dedi.

Kırgızistan’ın Çolpan Ata şehrinde 2-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen 3. Dünya Göçebe Oyunları gerçekleştirilen görkemli kapanış töreniyle sona erdi. Oyunların yapıldığı hipodromda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı. Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, buzul suyunun yer aldığı kabı ve bayrağı, 2020 yılında düzenlenecek oyunların ev sahibi Türkiye’nin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya teslim etti. Yerlikaya, törende bir konuşma yaptı. “Ana yurt Türkiye’den Ata yurt Kırgızistan’a 82 milyonun selamlarını getirdim” diyerek sözlerine başlayan Yerlikaya, “Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Binlerce yılı aşan kardeşliğimizin, kadim bozkırın üzerinde yeniden buluşmasına vesile olan Göçebe Oyunları organizasyon heyetine teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki katılımcıların her biri; atalarımızdan bize miras kalan bir emaneti omuzlarında taşıyorlar. Bugün Çolpan Ata’da bu organizasyon vesilesiyle birlikte olan herkes bir umudu büyütmeye katkı sunuyor. Biz de bir sonraki oyunlara Türkiye’de ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen yatırımlarla bir spor ve organizasyon ülkesi haline gelen Türkiye, bu değerli organizasyon vesilesiyle göçebe kültürünü korumak ve tanıtmaktan da gurur duyar. Bu duygularla böyle muhteşem bir organizasyon gerçekleştiren kardeş Kırgızistan’a şükranlarımı sunuyorum. İlimiz, töremiz, birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen 3. Dünya Göçebe Oyunları tüm dünyada ve Kazakistan’da büyük yankı uyandırdı. Dünya Etnospor Konfederasyonu, ülkemizde 2020’de yapılacak Dünya Göçebe Oyunları’nın gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayacak. Tarihteki Türk kavimlerinin hayatına ve medeniyetine ışık tutmayı amaçlayan 3. Dünya Göçebe Oyunları’nda, 174 altın, 173 gümüş ve 247 bronz toplam 594 madalya dağıtıldı. Mangala, kemik fırlatma, ok atışı, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel 37 spor dalında düzenlenen yarışmalara, 74 ülkeden bin 986 sporcu katıldı. Oyunların galibi Kırgızistan olurken, Kazakistan ikinci, Türkiye onuncu oldu. Oyunları Türkiye 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamladı. Mangala, güreş, at üstünde ok atma, yerde ok atma branşlarında mücadele eden Türkiye, uzun mesafeye ok atmada 2 altın, 1 gümüş ve güreşte 3 bronz olmak üzere 6 madalya ile 10’uncu sırada yer aldı.