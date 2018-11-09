4. Gökoğuz Yeri Yatırım Forumu TİKA desteğiyle gerçekleştirildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nin başkenti Komrat'ta bu yıl dördüncüsü düzenlenen yatırım forumu gerçekleştirildi.

Invest Gagauzıa 2018 başlığı ile gerçekleştirilen forum kapsamında Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'ndeki yatırım fırsatları ile bölgede halihazırda devam eden projeler katılımcılarla paylaşıldı.

Gökoğuz Yeri'nde yatırım ortamının tanıtılması, bölge ekonomisinin karşılaştırmalı üstünlüklerini ve bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlanması amaçlanan etkinliğe başta Moldova ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden yaklaşık 200 iş insanı ile sivil toplum temsilcisi katıldı.

Üç oturumun gerçekleştirildiği Forum'da; ilk olarak Gökoğuz Yeri'ndeki serbest bölgeler ve burada yatırımcılara sunulan avantajlar hakkında bilgi verildi. "Yenilik, Teknoloji ve Gelecek" başlığı ile düzenlenen ikinci oturumda bölgenin gelişen bilişim altyapısı ve yatırımcıya sağladığı avantajların paylaşılmasının ardından son oturumda bölgede yatırım yapan firma temsilcileri başarı hikayelerini katılımcılara sundu.

Forumun açılışında konuşan Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah, Moldova Hükümeti'nin desteğiyle, Moldova Parlamentosu tarafından Komrat ve Çadır-Lunga'daki iki yeni serbest bölge kurulmasını kabul eden yasanın önemini vurguladı. Vlah, Komrat'ta yapımına başlanan sanayi parkının inşa sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek parkta yer alacak iki uluslararası firmanın bölgenin kalkınmasına sağlayacağı katkıdan duyduğu mutluluğu paylaştı.

Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi, bulunduğu coğrafya itibari ile Avrupa Birliği, BDT ülkeleri ve Türkiye'yi kapsayan yaklaşık 800 milyon nüfuslu bir pazara erişim sağlıyor. Başta Tuna ve Karadeniz havzaları olmak üzere uluslararası ticari faaliyetler için elverişli bir konumda yer alıyor.