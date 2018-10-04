4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde Kırmızı Kategoride yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir" denildi.