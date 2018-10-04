İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde Kırmızı Kategoride yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.