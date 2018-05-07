4 yılda duvarları olmayan bir belediye yaptık

Yıldızevler, Birlik, Oran, Hilal, Sancak, Kırkkonaklar ve İlkbahar mahallelerinden çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yapılan hizmetleri anlatarak, halkın soru, talep ve sorunlarını dinledi.

Mahalle sakinlerinin belediye başkanına rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayan etkinlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşcı ve Belediye Başkan Yardımcıları da Taşdelen’e eşlik etti.

"4 yılda büyük mesafe katettik"

Çankaya Belediyesinin tanıtım filminin izlenmesinin ardından başlayan toplantıda 4 yılda gerçekleştirilen hizmetleri anlatan Taşdelen, insana dokunan ve halkı kucaklayan işlerin hayata geçirildiğini söyledi. Genel iktidarın yerelden geçtiğini ve bunun için Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin her zamankinden daha fazla çalışması gerektiğini ifade eden Taşdelen; “Aydınlık Türkiye’yi kurmak için çok çalışmalı ve mutlaka başarılı olmak zorundayız. Biz, dört yıl önce yola çıktık. O zaman, ’başınız dimdik bu belediye benim belediyem’ diyeceğiniz, belediye ile halkın arasındaki duvarların kalktığı bir belediye olacağız, hizmet ve projelerimizle bize oy vermeyenlerin de oylarını alacağız demiştim. Dört yılda bu anlamda büyük mesafe kat ettik” dedi.

Bu süreçte üç temel anlayışları olduğunu belirten Taşdelen, bu üç anlayışı hizmet ve proje anlamında Çankaya’nın eksiklerini gidererek kalıcı eserler oluşturmak, asfalt, çöp gibi alt yapı hizmetlerinin 21. yüzyılda sorun olarak anılmasını ortadan kaldırmak ve sosyal belediyecilik anlamında işler yapmak olduğunu anlattı.

480 bin metrekare yeşil alan

Kültür merkezleri, Çankaya Evleri, öğrenci yurdu, kreşler, sosyal tesisler, yüzme havuzları, renkli desenli asfalt kaldırım, Hoş Geldin Bebek Seti, Hoş Geldiniz Masası, Halk Kart, Sağlık Kart, kültür gezileri, okul ve cami tadilatları, taksi duraklarının yenilenmesi ile yeni çöp sistemi gibi çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi veren Taşdelen, son 4 yılda 54 yeni parkın hizmete sunulduğunu ve Çankaya’ya 480 bin metrekare yeşil alan daha kazandırıldığını ifade etti.

Taşdelen:"Atatürk milyonlarca insanın yüreğinde var"

Atatürk’ün adının statlardan, meydanlardan, alanlardan silindiğini hatırlatan Taşdelen, “Eskişehir yolunda yapımı kısa süre sonra tamamlanacak olan kültür merkezimize Atatürk Kültür Merkezi adını verdik. Ahlatlıbel parkımızın adını Ahlatlıbel Atatürk Parkı olarak değiştirdik. Yapımı devam eden ve yakın zamanda açılışını yapacağımız sosyal tesise Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi adını verdik. Atatürk Çukurova’nın pamuğunda, Trakya’nın ayçiçeğinde, Fırat’ın suyunda, Uludağ’ın karında ve milyonlarca insanın yüreğinde” diye konuştu.

Vatandaşların sorularını cevaplandırdı

Rantçı ve talancı anlayışla belediyeciliğin yapılamayacağını da kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen konuşmasını, “Belediyecilik, kamu yararını ve yeşili gözeten, en kıymetli arsalarını halkına hizmet için kullanan sosyal demokratların ve Atatürkçülerin işi” ifadeleriyle tamamladı.

Vatandaşların mahalleleriyle ilgili istek ve önerilerini de dinleyen Taşdelen, vatandaşların yönelttiği soruları da cevapladı.