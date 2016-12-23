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23 Aralık 2016 12:07

4’üncü Türkiye Bilek Güreşi Yarışması Finali, 24-25 Aralık’ta yapılacak

4’üncü Türkiye Bilek Güreşi Yarışması Finali, 24-25 Aralık’ta yapılacak

23 Aralık 2016 12:07

Zinde Gençlik ve ASFA’nın Düzenlediği 4’üncü Türkiye Bilek Güreşi Yarışması Finali, 24-25 Aralık tarihinde Ankara’da yapılacak.
Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ve Asfa Gençlik ve Spor Kulübü’nün birlikte organizesiyle Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4’üncü ’Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması’ finali 24-25 Aralık 2016 tarihinde Türkiye’nin yaklaşık 50 ilinden bin sporcunun katılımıyla Ankara Ulus’daki Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek.
Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre ’Güçlü bilekler, güçlü nesiller’ hedefiyle düzenlenen yarışmanın amacı; Türkiye genelinde gençlerde sporu teşvik etmek, gençler arasındaki iletişimi, dostluğu ve kardeşliği arttırmak, ata sporumuz olan bilek güreşini gençlere tanıtmak, sevdirmek, yetenekli sporcuları tespit etmek, spor dünyasına kazandırmak, engelli sporcuların da bu tür müsabakalara katılımını sağlamak, lisanslı sporcu sayısını artırmak ve başarılı olanları ödüllendirmek olarak belirtildi.
Açıklamaya göre yarışmada dereceye giren sporculara 20 tam altın, 20 yarım altın ve 20 çeyrek altın takdim edilecek. Ayrıca yarışmaya sporcularını getiren antrenörler arasında yapılacak çekilişle 1 kişiye Umre ödülü verilecek.
Yaş ve kategorilere göre müsabakalar;
Genç Erkekler (1998-2002 yılları arası doğumlular): 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 kg. (sağ ve sol kol ayrı yapılacak)
Genç Engelli Erkekler (1998-2002 yılları arası doğumlular): 65 ve +65 kg. (sağ ve sol kol ayrı yapılacak)
Engelli sporcuların, hem kendilerine özel açılmış olan kategoride, hem de diğer tüm kategorilerde yarışabileceği yarışmada, öncekilerde olduğu gibi görülmeye değer manzaraların yer alması bekleniyor.
Bütün sporseverlerin davetli olduğu yarışmayla ilgili asfagenclik.com ve bilekguresi.com sitelerinden detaylı bilgi alınabileceği bildirildi.



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