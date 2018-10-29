5 bin Yenimahalleli Çanakkale'yi gezdi

Yenimahalle Belediyesinin Nisan ayında start alan kültür gezileri kapsamında 28 Ekim'e kadar 5 bin vatandaş Çanakkale'yi gezme imkanı buldu.

Maddi imkanları dolayısıyla Ankara dışına çıkma fırsatı yakalayamamış olan 18 yaş üstü tüm Yenimahalleliler, Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı buldu. Gezilere katılan vatandaşlar rehber eşliğinde Çanakkale'yi gezerken, bir gece konaklamalı seyahat boyunca vatandaşların her türlü ihtiyaç ve gereksinimleri de Yenimahalle Belediyesi tarafından karşılandı. Gezide hem yeni yerler keşfeden hem de kaynaşarak yeni arkadaşlıklar edinen vatandaşlar, gezi programı çerçevesinde feribot ile Gelibolu Yarımadası'na gitti. Vatandaşlar gezinin ilk gününde 57. Alay Şehitliği, Atatürk'ün gözetleme yeri ve saatinin parçalandığı yer, siperler, Yeni Zellanda Anıtı ve mezarlıklarının da bulunduğu Conkbayırı, İngiliz Anzak ve Fransız mezarları, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği ve Eceabat, Alçıtepe Köyü ve Savaş Müzesi, Arıburnu ve Anzakların çıkarma yaptığı koy, Mehmetçiğe Saygı Anıtı ve Kanlı Sırt-Kırmızı Sırt bölgeleri, Morto Koyu, Seddülbahir Köyü ve Seyit Onbaşı Anıtı'nı ziyaret etti. Ertesi gün ise Çanakkale merkezde birbirine yakın yürüme mesafesinde olan Truva Atı, Deniz Müzesi, Aynalı Çarşı gibi yerleri gezen grup Ankara'ya döndü.

Binlerce Yenimahalleli Çanakkale'yi ziyaret ederken, ilçe genelindeki engelli vatandaşları da unutmayan Yenimahalle Belediyesi 50 engelliyi Çanakkale'ye, 52 engelliyi de aileleriyle birlikte Nevşehir'e götürdü. Daha önce görmedikleri yerleri gezmenin mutluluğunu yaşayan engelliler, Yenimahalle Belediyesine kendilerine böyle bir imkanı sağladıkları için teşekkür etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gerek tiyatrolarımız, sergilerimiz, seminerlerimiz, konserlerimiz, gerekse kültürel gezilerimizin arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerini geliştirdiğini, birliğimize, bütünlüğümüze katkı sağladığına inanıyorum. Her sene düzenli olarak kültür gezilerimize devam ediyoruz. Şuana kadar 20 bine yakın vatandaşımıza seyahat imkanı sağladık. Gezilerimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek” dedi.