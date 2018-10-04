5 kutu boya için katil oldu

Ankara'da bir kişi, eski ortağını 5 kutu boya borcu için öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayan şahıs, “Ortağımı öldürdüm gelin beni alın” diyerek polisi bekledi.

Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir mobilya dükkanında çalışan Sami Ş., eski ortağı İmdat Ç. ile çalıştığı dükkanda buluştu. İmdat Ç., eski ortağından 5 kutu boya borcunu ödemesini istedi. İkili arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma bir anda alevlendi. Silahına sarılan Sami Ş., eski ortağını kafasından vurdu. Daha sonra polis ve 112 Acil Servis ekiplerini arayan Sami Ş., "Ortağımı öldürdüm gelin beni alın" diyerek ihbarda bulundu. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden polis ekipleri, silahıyla birlikte bekleyen Sami Ş.'yi gözaltına aldı. Yerde hareketsiz yatan İmdat Ç.'nin yanına giden 112 Acil Servis ekipleri ise şahsın öldüğünü tespit etti. Çevre güvenliğini alan polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. İmdat Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bir esnaf, Sami Ş.'nin dışarıya çıkarak alacak-verecek meselesi nedeniyle ortağıyla küfürleştiğini, bu nedenle de öldürdüğünü söylediğini belirtti. Sami Ş.'nin polisi ve ambulansı aradığını anlatan vatandaş, ölen kişiyi tanımadıklarını söyledi.