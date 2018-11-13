5 mahalleye 5 Acil Sağlık İstasyonu

9 mahalleye 9 Aile Sağlığı Merkezi kazandıran Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 5 farklı mahalleye de tam teçhizatlı 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu kazandırdı.

Yapımı tamamlanan tesisler kullanıma hazır hale geldi. Tesislerin açılışları 15 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te mütevazi ancak coşku dolu bir törenle gerçekleştirilecek.

Battalgazi, Karapürçek, Karacaören, Yıldıztepe ve Siteler

Battalgazi, Karapürçek, Karacaören, Yıldıztepe ve Siteler Kavaklı mevkiine yapılan sağlık istasyonlarında hem hasta hem de hasta yakınları için her şey düşünüldü. İlçeye kazandırılan bu tesisler sayesinde Altındağlı vatandaşlar, acil durumlarda sağlık hizmetlerinden artık daha kısa sürede faydalanacak. Haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecek olan 112 Acil Servis İstasyonları ile halk sağlığı emin ellerde olacak. Kapalı park alanına 2 ambulansın rahatlıkla girebileceği sağlık tesislerinin her biri 250 metrekarelik kullanım alanına sahip. Acil Sağlık Hizmet İstasyonları'nda ayrıca ilaç depoları, personel odaları, koordinasyon odaları, hasta yakınlarına ayrılan dinlenme odaları, çalışma ve eğitim odaları, tıbbi ve evsel atık bölümleri de bulunuyor.

“Bu tesisler, acil hastaların hayata tutunmasında önemli rol oynayacak”

112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonları hakkında açıklama yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Bu tesisler, acil durumdaki hastanın hayata tutunmasında önemli rol oynayacak” dedi. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak halk sağlığını her zaman en ön planda tuttuklarının altını çizdi. Sağlıkta ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Başkan Tiryaki, gerek görülmesi halinde bu tesislerin sayısının arttırılacağını kaydetti. 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonları sayesinde zaman kaybının en aza ineceğini belirten Tiryaki, ulaşımda yaşanan sorunların da ortadan kalkacağını aktardı.

Başkan Tiryaki, 5 farklı mahalleye yaptıkları bu tesisleri Sağlık Bakanlığına devredeceklerini söyledi. Tiryaki tüm Altındağlıları Perşembe günü gerçekleştirilecek olan açılışa katılmaya ve bu coşkuya ortak olmaya çağırdı.