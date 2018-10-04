5. Uluslararası Öğrenci Kongresi Makedonya'da başladı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin işbirliğiyle 04-05 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen ‘‘ Uluslararası Öğrenci Kongresi'' büyük bir katılımla başladı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı adına Bilimsel Çalışmalar Genel Koordinatörü Murat Altan Erik'in söz aldığı açış konuşmalarında IBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu da kongreye ait düşüncelerini kongreye katılan katılımcılara aktardı.

Erik, ‘‘Başkanlığımız, özellikle yayıncılık ve etkinlik alanlarında çalışmalar yürüten Türkiye'nin en köklü kurumlarında biridir. Paydaş olarak birçok bilimsel çalışmanın içerisinde yer alan Kurumumuz ilk defa bir etkinliğe üst üste 3 defa destek sağladı. Bu da Uluslararası Öğrenci Kongresi'ne ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesidir.

Farklı coğrafya ve kültürlerden birçok öğrencinin, genç bilim insanının böylesi bir organizasyonla bir araya getirilmesi önemli bir emeğin ürünüdür. Bizler AKMB olarak bu kongrenin içerisinde olmaktan mutlu, genç arkadaşlarımızın arzusunu görmekten ötürü umutluyuz. Umarım Kongremiz verimli geçer ve somut çıktılar bırakır'' ifadelerini kullandı.

IBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu yıl beşincisini düzenledikleri kongrenin kendisi için çok anlamlı bir etkinlik olduğunu belirterek, etkinliğe 40 ülkeden 135 öğrencinin katıldığını ve genç beyinlerin dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi.

Erik ve Kocayusufoğlu'nun selamlama konuşmalarının ardından Makedonya/Üsküp TAV Havayolları Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy, öğrencilere gelecek planlarını nasıl yapmaları ve mesleki gelişimleri için hangi yolları izlemeleri gerektiğine dair bir açış konferansı verdi.

IBU kampüsünde iki gün süreyle devam edecek Uluslararası Öğrenci Kongresi'nde toplamda 120 bildiri sunulacak.