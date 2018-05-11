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11 Mayıs 2018 10:56

5. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu başladı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 5.

5. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu başladı

11 Mayıs 2018 10:56

Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.


Etkinliğin Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Çalışkan, Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şimşek tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarında, 2010 yılından bu yana düzenlenen tarih eğitimi sempozyumlarının tarih eğitimi alanına sağladığı katkılara dair değerlendirmeler yapıldı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan, Abdülbaki Gölpınarlı’nın “Tarih, geçmişi bilmek, geleceği görmektir” sözüne atıfta bulunarak, devletlerin varoluşunda ve varlığını sürdürmesinde tarih biliminin önemine değindi. Turan, ‘resmi tarih’, ‘hamasi tarih’, ‘ezber tarih’, ‘ideolojik tarih’ gibi kavramların tarihi tezyif eden kavramlar olduğunu dile getirdi. İyi bir tarihçinin bilgi ve belgeye dayalı bir tarih yazımı anlayışıyla birlikte alana hâkimiyet ve coşkulu ve heyecanlı bir üsluba sahip olmak gibi meziyetleri bulunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Turan, kamuoyunda her geçen gün tarihe olan ilginin arttığını ve bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu kaydetti. Bugünkü var olma mücadelesinde vatan sevgisinin önemli bir yer tuttuğuna değinen Prof. Dr. Turan, bu sevginin tarih olmadan verilemeyeceğini, bu bakımdan tarihin insanların ve milletlerin vazgeçilmezi olduğunu dile getirdi. Türk tarihinde pek çok başarı hikâyesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turan, bu başarıların bugünkü var olma yarışında millete kuvvet vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.


Açış konuşmalarının ardından farklı ülkelerden tarih eğitimi örnekleri, popüler tarihçilik, tarih öğretiminde yaklaşım ve yöntemler gibi konuların ele alınacağı oturumlara geçildi. Öğretmenlere yönelik olarak sözlü tarih, ihtilaflı tarihsel konuların öğretimi, medya okur-yazarlığı, tarihsel canlandırma gibi konularda atölyelerin de düzenleneceği sempozyum, iki gün sürecek.




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