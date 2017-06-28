5 yeni Çankaya Evi geliyor

Var olan 22 Çankaya Evi’yle bu yıl 20 binden fazla vatandaşa hizmet veren Çankaya Belediyesi, yeni dönemde Bilkent, Mutlukent, Esat, ORAN ve 100. Yıl’da 5 yeni Çankaya Evi’ni hizmete açmaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların hobi ve meslek edinme kurslarına kolayca ulaşabildiği Çankaya Evleri’ne yenilerini ekliyor. Halihazırda 22 Çankaya Evi ile bu yıl 20 bini aşkın vatandaşa hizmet veren belediye, temelini geçtiğimiz aylarda attığı ve yeni dönemde hizmete girecek 5 yeni Çankaya Evi’nin inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, 2016 yılının son üç ayındaki yatırım programı kapsamında temelini attığı Oran Çankaya Evi ve 100. Yıl Çankaya Evi’nin yanı sıra 2017’de Esat, Mutlukent ve Bilkent Çamlık Çankaya Evlerinin de inşaatına başladı. Yapımı süren 5 yeni Çankaya Evi ile birlikte 27 Çankaya Evi ile vatandaşa hizmet verecek olan belediye, buralardan yararlanacak kişi sayısını 5 bin daha artırmayı hedefliyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in "21. yüzyılın halkevleri" olarak nitelendirdiği Çankaya Evleri, özellikle semtlerde kolay ulaşılabilir olması sebebiyle bölge sakinlerinden büyük ilgi görüyor. Halkın kişisel ilgi alanlarında kendini geliştirebileceği, meslek edindirme kurslarına katılabileceği Çankaya Evleri’nin önemli bir fırsat ve hizmet sunduğunu dile getiren Başkan Taşdelen, “5 yeni Çankaya Evimizin inşaatı hızla devam ediyor. Buralar Çankayalıların evi, halkın evi. Vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda Çankaya Evleri’nden istedikleri gibi yararlanabilirler. Hem çocuklarımıza, hem anne babalarına hem de büyükanne ve büyükbabalara aynı anda hizmet verebilen Çankaya Evlerimizin kapıları genç arkadaşlarımıza da açık. Gençlerimiz buralarda kütüphaneden faydalanıp, derslerine çalışabilirler. Biz bu evleri her yaş grubuna göre tasarladık. Daha büyük kapasitede planladığımız yeni Çankaya Evlerimiz de hizmete girdiğinde 25 bin Çankayalıya bu hizmetleri sunmuş olacağız” dedi.

5 yeni Çankaya Evi

Bilkent Çamlık Çankaya Evi; belediye geçtiğimiz ay Bilkent Çankaya Evi’nin temelini attı. Bünyesinde bulundurduğu 124 mahalle ile Türkiye’nin en büyük belediyesi konumunda bulunan Çankaya Belediyesi modern binası, çocuk oyun odası, hobi ve kişisel gelişim kursları ve çok amaçlı salonun yer aldığı Bilkent Çankaya Evi’yle önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Esat Çankaya Evi; 7 mahalleye hizmet verecek Esat Çankaya Evi, 3 katlı yapıdan oluşacak. Engelli vatandaşların kullanımına da uygun bir şekilde planlanan Çankaya Evi’nde çok amaçlı salon, derslikler ve yaşlı vatandaşların sohbet ederek vakit geçirebileceği Baharevi yer alacak.

Mutlukent Çankaya Evi; Mahalle halkının sosyal ve kültürel hayata katılımı ve birtakım becerilerle donatılması amacıyla oluşturulan hizmet birimlerinden biri olacak Mutlukent Çankaya Evi’nin 3 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. 2017-2018 yılı itibariyle bölge halkına hizmet verecek Mutlukent Çankaya Evi diğerlerinde olduğu gibi birçok kursa ev sahipliği yapacak. İçerisinde çocuk oyun odası, kurs atölyesi, spor salonu, çok amaçlı salonu ve Baharevi’nin bulunacağı yapı, 410 metrekarelik alana inşa ediliyor. Aktivite ve kurs planlaması ise mahalle halkının taleplerine göre belirlenecek.

Oran Çankaya Evi; belediye Oran Mahallesi’nde en büyük Çankaya Evi olarak hizmet verecek ve 2 bodrum kat ile zemin katla birlikte 7 kattan oluşacak Oran Çankaya Evi’nin inşasını hızla tamamlıyor. 4 bin 278 metrekare alana kurulacak ve 7 kattan oluşacak Oran Çankaya Evi’nde 305 kişilik konferans ve çok amaçlı salon, çocuk oyun odası, etüt merkezi, derslikler, atölyeler ve sergi amaçlı fuaye bulunacak.

100. Yıl Çankaya Evi; çocuk oyun odası, hobi ve kişisel gelişim kursları, spor alanı, çok amaçlı salonu, öğrenciler için kütüphane, derslik ve çamaşır yıkama makineleri olacak. Kasım ayında hizmete girmesi planlanan ev üç katlı ve bin 635 metrekare kullanım alanı bulanacak yeni Çankaya Evi, yaşlılar için Baharevi, etüt merkezi ve atölyeleri ile de her yaştan vatandaşa hizmet verecek.