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5 yıl aradan sonra AK Parti Kızılcahamam'da

AK Parti, 27.

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı 5 yıl aradan sonra yine Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapıyor.


5-7 Ekim tarihleri arasında Kızılcahamam'da yapılacak istişare ve değerlendirme toplantısına tüm AK Partili milletvekilli ve bakanlar aileleri ile birlikte katılıyor. 5 yıl öncesine kadar Kızılcahamam'da yapılan istişare toplantıları FETÖ operasyonları nedeniyle Afyonkarahisar'a alınmıştı.


5 yıl aradan sonra AK Parti kampının Kızılcahamam'da yapılıyor olması kenti harekete geçirdi. Kamp nedeniyle kentin her tarafında geniş güvenlik önlemleri alınırken, cadde ve sokaklar bayraklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimleri ile süslendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben pankartlar asıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki kamplarda ziyaret ettiği meşhur kıl çadır ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıkları tamamladı. İşletme sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, 5 yıldır süren hasretin sona ermesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydettiler.

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