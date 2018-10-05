50 metre ötedeki üst geçidi kullanmayınca canından oldu

Başkent'te 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayarak Bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, 2 otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali A., o sırada bulvar üzerinden Karapürçek istikametine seyreden plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun diğer şeridine (Merkez istikametine) fırlayan Ali A.'ya, sürücüsünün kadın olduğu 06 FN 7121 plakalı bir başka otomobil daha çarptı. 2 otomobilin çarptığı Ali A. metrelerce savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, Ali A.'nın öldüğünü tespit ederken, merkez istikametine Ali A.'ya çarpan 2. aracın kadın sürücüsünü de hastaneye kaldırdı.

Çarpan araç olay yerinden kaçtı

Polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Ekipler inceledikleri kameralar sonucunda Ali A.'ya iki aracın çarptığını ve Karapürçek istikametinde çarpan diğer otomobilin olay yerinden kaçtığını tespit etti. Olay Yeri İnceleme Birimi'nin yaptığı incelemelerin ardından Ali A.'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, trafiğe kapatılan yol tekrar kontrollü şekilde verilmeye başlandı. Öte yandan kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.

Cinayet Büro Dedektifler kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

“50 metre ileride üst geçit vardı”

Kazaya şahit olan çevre esnafı ise Bulvar üzerinde sıklıkla kazaların olduğunu belirterek, “Adama karşı şeritten bir araba vurdu galiba sonra yüz üstü bu şeride düştü. Bu şeritten geçen araçta duramayıp üzerinden geçti. Buralara korkuluk yapılması istiyoruz. 50 metre ötede üst geçit vardı. Yine de bu kaza oldu” dedi.