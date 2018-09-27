53 bin nüfus, 5 bin sporcu

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, spor alanında yaptığı yatırımlarla dikkati çekiyor. Yaklaşık 53 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da iki adet olimpik yüzme havuzu, iki adet çim futbol sahası, dünya standartlarında bir spor salonu, Türkiye'nin ilk bocce salonu, sporcuların konakladığı 5 yıldızlı otel konforunda bir kamp merkezi ve 12 ayrı branşta bin 500 lisanslı, 5 bin aktif sporcu bulunuyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün belediye başkanı seçildiği 2004 yılından itibaren ilçede diğer tüm alanlarda yaşanan büyük değişim ve dönüşüm, spor alanında da kendini gösteriyor. 2004 yılı sonrasında yapılan yatırımlarla Ankara'nın metropol ilçeleri arasına girmeyi başaran Kahramankazan, sporcu ilçe kimliği ile karşımıza çıkıyor. Spor alanında önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Ertürk, yatırımlara ilişkin şunları kaydetti:

“İlçemizde gençlerimiz vatandaşlarımız çukurlara birikmiş su birikintilerinde ya da Ova Çayı'nda yüzerlerdi. İçinde yağ ile yanan bir sobanın olduğu kapısı, penceresi kırık bir spor salonunda spor yapılırdı. Bugün ise 2004 sonrası yapılan yatırımlarla sporcu bir ilçe kimliği ile karşımıza çıkan Kahramankazan var. Spor alanında büyük yatırımlara imza attık. İki adet yarı olimpik yüzme havuzu, dünya standartlarında bir spor salonu, biri doğal diğeri sentetik olmak üzere iki adet çim saha inşa ettik. Uluslararası standartlarda yine bir bocce salonu inşa ettik. Sporcuların konaklayacağı 5 yıldızlı otel standartlarında bir kamp merkezimiz var. Uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Belediyemizin spor kulübünde 12 değişik branşta faaliyet gösteren 1500 lisanslı sporcu ve 5000 civarında aktif sporcumuz var. Bocce ve halter takımlarımız ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza attı. Halkımızın faydalanması için tüm parklarımızda spor aletleri bulunuyor. Yaz spor okulları açarak binlerce çocuğumuzu sporla tanıştırıyoruz. Ayrıca okullarımızda sporun gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğin şampiyon sporcularını Kahramankazan'da yetiştiriyoruz.”

Ertürk ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışma ile ilçede içinde gençlik merkezinin de bulunduğu spor fabrikası kurulmasının hedeflendiğini söyledi. Ertürk, bu çalışmanın proje aşamasında olduğunu ve en kısa sürede tamamlanmasını planladıklarını kaydetti.