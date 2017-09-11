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11 Eylül 2017 12:51

53 hırsızlık olayının şüphelisi 9 şahıs yakalandı

Başkent’te son 2 ay içerisinde 53 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 9 şahıs, yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

53 hırsızlık olayının şüphelisi 9 şahıs yakalandı

11 Eylül 2017 12:51


Ağustos ve Eylül ayları içerisinde özellikle kapı kilit göbeklerini kırmak suretiyle 46 ev, 5 iş yeri, bir bina ve bir otodan plaka hırsızlığı olmak üzere toplam 53 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri, güvenlik kameraları ve yapılan araştırmalar sonucunda tespit edildi. M.S. tarafından kiralanan 3 ayrı otomobil ile hırsızlık olayını gerçekleştiren Ö.Ç., F.G., T.K., M.G., A.V., M.A., M.Y. ve O.K., eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin otomobilleri kiraladıkları M.S.’ye hırsızlık sonucu kazandıkları paralardan pay verdikleri ve çaldıkları malzemeleri değerinin altında satarak uyuşturucu temin ettikleri belirlendi. Ayrıca şahısların toplam 133 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




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